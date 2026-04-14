Galerija 2 2 2 2 Na pitanje koja je najveća atrakcija Rima – svi će se složiti da je to Kolosej, amfiteatar u središtu grada koji predstavlja simbola Rima, Rimskoga Carstva i općenito antičke arhitekture. Osim najvećeg amfiteatra na svijetu Rim krije i brojna druga blaga stara tisućama godina. Neka od njih pronaći ćete na nekoliko metara ispod površine, a sve što trebate jest spustiti se pomičnim stepenicama do metroa.

Nova, linija C rimskog metroa donosi neobičnu kombinaciju javnog prijevoza i arheološkog nalazišta. Tijekom izgradnje otkriven je velik broj antičkih ostataka, zbog čega su pojedine stanice projektirane kao prostori u kojima se ti nalazi mogu i razgledati. Tako, primjerice, stanica Colosseo–Fori Imperiali, otvorena krajem 2025., koja se nalazi u neposrednoj blizini Koloseja, donosi pogled u dijelove rimske kupelji, keramiku i druge predmete pronađene na toj lokaciji. Ulaz se naplaćuje kao standardna karta za metro, koja iznosi 1,50 eura.

Pogled u prošlost

Izgradnja metroa u Rimu razlikuje se od većine drugih gradova jer se gotovo svaki zahvat odvija kroz slojeve povijesti stare nekoliko tisuća godina. Zbog čestih arheoloških nalaza radovi su sporiji, a projekti se često mijenjaju ili odgađaju. Upravo je to razlog zbog kojeg je Rim dugo imao ograničenu mrežu podzemne željeznice.

Linija C gradi se gotovo 20 godina, a kako se približavala povijesnom središtu grada, broj nalaza se povećavao. Tijekom radova na novijim stanicama otkriveni su bunari za vodu, vojni objekti, stambene građevine i velik broj manjih predmeta poput kovanica i nakita.

Arheološke stanice

Kako bi se ti nalazi prezentirali javnosti, planirano je ukupno sedam tzv. arheostanica. Prva takva stanica, San Giovanni, otvorena je 2018. godine. U njoj su zidovi i razine organizirani tako da prikazuju različite povijesne slojeve – od novijeg razdoblja pri vrhu do najstarijih slojeva na dnu. Artefakti su izloženi prema dubini na kojoj su pronađeni.

Na srednjim razinama metroa mogu se vidjeti dijelovi rimskih instalacija za vodu, uključujući cijevi i sustave navodnjavanja. Izloženi su i predmeti poput brončanih kovanica i mramornih ukrasa. Na najnižim razinama pronađeni su tragovi ranih ljudskih aktivnosti.

Stanica Colosseo–Fori Imperiali dodatno uključuje rekonstruirane antičke bunare koji su izvorno datirani između 6. i 3. stoljeća prije Krista. Najveći izložak u stanici je ostatak rimske kupelji s očuvanim dijelovima sustava za vodu i prostorijama različite namjene.

Još jedna stanica na toj liniji, Porta Metronia, također otvorena 2025., otkrila je ostatke velikog vojnog kompleksa iz 2. stoljeća. Zbog važnosti nalaza projekt stanice prilagođen je kako bi se strukture mogle sačuvati i kasnije izložiti.

