Galerija 5 5 5 5 Suloszowa je prije koju godinu postala hit na društvenim mrežama, odnosno nakon što su se počele širiti njezine fotografije iz ptičje perspektive. To ne čudi s obzirom na to da ta mirna općina smještena 30-ak kilometara sjeverozapadno od Krakowa u Malopoljskom vojvodstvu uistinu izgleda nestvarno.



Pogledate li je iz visine, vidjet ćete stotine kuća koje su poredane s obje strane iste ceste, a koja se proteže na oko devet kilometara. Svaki vlasnik uz kuću ima i uski, ali dugi komad poljoprivrednog zemljišta, što cijelom prizoru daje dodatnu dozu bajkovitosti.



Boja zemljišta varira od svjetložute do tamnozelene i smeđe boje – ovisno o tome koja je poljoprivredna kultura na njemu posađena. Među stanovnicima iznimno su popularni krumpiri i jagode, pa se čak i organiziraju posebni dani posvećeni tim namirnicama.

Kada se "spustite na zemlju", dočekat će vas jednostavna poljska općina s oko 6000 stanovnika. Većina se uglavnom bavi poljoprivredom, a život je vrlo miran.



U Suloszowi ima nekoliko trgovina koje prodaju lokalno voće i povrće. Tu su i pekarnica, banka, dom zdravlja, gradska vijećnica, autobusni kolodvor te samo jedan restoran, koji se zatvara u poslijepodnevnim satima, nakon čega mladi željni zabave obično odlaze u susjedna mjesta.



Omiljena je aktivnost – tračanje. Svatko zna svakoga u tom mjestašcu i rado se prepričavaju informacije o susjedima.

Turisti koji dolaze u Suloszowu žele istražiti lokalne litice, gudure i više od 400 špilja u sklopu Nacionalnog parka Ojcow. Nađete li se u blizini, svakako razgledajte i dvorac Pieskowa Skała, koji je sagradio poljski kralj Kazimir III., te Herkulovu batinu – vapnenački stup visok oko 30 metara.

