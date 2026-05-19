Da biste napravili ukusan kolač s jagodama, ne treba vam puno sastojaka, truda niti kuhinjskih pomagala. Za ovaj slatki kolač s jagodama i jogurtom, primjerice, ne treba vam čak ni mikser.

Sve sastojke pomiješajte ručno u zdjeli, prelijte u kalup za pečenje kruha i pecite oko sat vremena, a potom poslužite s jednostavnom glazurom na bazi šećera u prahu, vrhnja i ekstrakta vanilije.

Kolač će vam bolje ispasti ako imate svježe zrele jagode koje pršte od mirisa i sočnosti.

Kolač s jagodama i jogurtom - sastojci: 250 g svježih očišćenih jagoda

250 g glatko brašna

180 ml tekućeg jogurta

150 g bijelog šećera

80 ml biljnog ulja

50 g smeđeg šećera

2 čajne žličice ekstrakta vanilije

1 veliko jaje

1,5 čajna žličica praška za praška za pecivo

¼ čajne žličice sode bikarbone

prstohvat soli Kolač s jagodama i jogurtom - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte glatko brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. U drugoj zdjeli izmućkajte jaje, pomiješajte s bijelim i smeđim šećerom te jogurtom dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte i ulje te dvije čajne žličice ekstrakta vanilije. Pomiješajte suhe s mokrim sastojcima - miješajte dok se sastojci ne povežu. U smjesu ručno umiješajte i očišćene svježe jagode koje ste narezali na manje komade. Smjesu prebacite u kalup za kruh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva i pecite otprilike 50 do 60 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Drvenim štapićem provjerite je li kolač pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite kolač do kraja, narežite ga na kriške i poslužite s dodatnim svježim jagodama. Dobar tek!

