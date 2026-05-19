Da biste napravili ukusan kolač s jagodama, ne treba vam puno sastojaka, truda niti kuhinjskih pomagala. Za ovaj slatki kolač s jagodama i jogurtom, primjerice, ne treba vam čak ni mikser.
Sve sastojke pomiješajte ručno u zdjeli, prelijte u kalup za pečenje kruha i pecite oko sat vremena, a potom poslužite s jednostavnom glazurom na bazi šećera u prahu, vrhnja i ekstrakta vanilije.
Kolač će vam bolje ispasti ako imate svježe zrele jagode koje pršte od mirisa i sočnosti.
Kolač s jagodama i jogurtom - sastojci:
- 250 g svježih očišćenih jagoda
- 250 g glatko brašna
- 180 ml tekućeg jogurta
- 150 g bijelog šećera
- 80 ml biljnog ulja
- 50 g smeđeg šećera
- 2 čajne žličice ekstrakta vanilije
- 1 veliko jaje
- 1,5 čajna žličica praška za praška za pecivo
- ¼ čajne žličice sode bikarbone
- prstohvat soli
Kolač s jagodama i jogurtom - priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte glatko brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol. U drugoj zdjeli izmućkajte jaje, pomiješajte s bijelim i smeđim šećerom te jogurtom dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte i ulje te dvije čajne žličice ekstrakta vanilije.
- Pomiješajte suhe s mokrim sastojcima - miješajte dok se sastojci ne povežu. U smjesu ručno umiješajte i očišćene svježe jagode koje ste narezali na manje komade.
- Smjesu prebacite u kalup za kruh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva i pecite otprilike 50 do 60 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Drvenim štapićem provjerite je li kolač pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice.
- Ohladite kolač do kraja, narežite ga na kriške i poslužite s dodatnim svježim jagodama. Dobar tek!
