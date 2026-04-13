Galerija 1 1 1 1 Lagana, fina i jednostavna jela tema su ovotjednog (proljetnog) jelovnika. U potrazi smo za brzopoteznim rješenjima koja imaju mnoštvo okusa, a pripremaju se od uobičajenih sastojaka koje većina ima u svojim hladnjacima i smočnicama.

Ponedjeljak bez mesa započinjemo s ukusnim slanutkom u slasnom umaku, a koji je najbolje poslužiti s kuhanom rižom. Nastavljamo s proljetnom tjesteninom sa šparogama i vrlo konkretnom salatom od crne leće i feta sira.

U petak ćemo jesti oslić, a za ljubitelje mesa tu je fino varivo od junetine te piletina a la kebab koja se priprema u pećnici.

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 13. 4. - Slanutak s rižom

Ukusan ručak ili večeru možete napraviti sa sastojcima iz smočnice - ovaj kremasti slanutak s blago ljutim umakom od rajčice, kokosa i limete savršen je dokaz toj tvrdnji. Nećete ni primijetiti da nema mesa u njemu. Najbolje ga je poslužiti s kuhanom rižom.

Utorak, 14. 4. - Orzo sa šparogama

Orzo je sitna tjestenina od durum pšenice koja oblikom podsjeća na predimenzionirana zrna riže. Idealan je izbor za dodavanje u juhe i variva, ali i kremasta jela nalik na rižoto jer zadržava svoj prepoznatljivi oblik i nakon termičke obrade. Danas kuhamo orzotto s porilukom, graškom i šparogama te naribanim sirom, a sve se priprema u jednom loncu.

Srijeda, 15. 4. - Varivo od junetine

Varivo od junetine i ječma odličan je izbor za ručak ili večeru kada želite pojesti konkretno jelo na žlicu koje se priprema bez pretjerano truda i muke. Varivo se radi od ove dvije osnovne namirnice i korjenastog povrća u temeljcu, crvenom vinu i rajčicama.

Četvrtak, 16. 4. - Salata od leće i feta sira

Beluga leća je sitna crna leća koja izgledom podsjeća na kavijar, a po njemu je dobila i ime. Ta vrsta leće ima ugodan orašast okus i čvrstu teksturu nakon termičke obrade, pa se najčešće koristi za pripremu raznih salata – poput ove s povrćem i feta sirom koja će oduševiti najizbirljivija nepca.

Petak, 17. 4. - Oslić

Teško da ćete naći jednostavniji recept od ovoga za pripremu oslića - fileti ribe stave se na lim za pečenje, prekriju umakom na bazi vrhnja i limuna i tako zapeku u pećnici. Cijeli postupak potražite ovdje.

Subota, 18. 4. - Poke kolač s borovnicama

Jeste li čuli za poke kolač? Riječ je o pečenom biskvitu koji se izbode drvenom kuhačom te prelije sirupom s okusom voća, a servira s mliječnom glazurom. Predlažemo vam da isprobate kombinaciju biskvita, borovnica i krem sira te vrhnja za šlag - divota.

Nedjelja, 19. 4. - Pileći "kebab" iz pećnice

Na limu za pečenje u pećnici ne može se napraviti klasičan kebab, ali može se napraviti vrlo slično jelo koje oduševljava svojem teksturom i okusom. Imamo recept!

