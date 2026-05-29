Galerija 2 2 2 2 Dok se mnoge zemlje oslanjaju na humanitarne organizacije, u Šri Lanki se već stoljećima njeguje običaj pomaganja strancima bez očekivanja bilo čega zauzvrat. Riječ je o dansalu, odnosno privremenim štandovima uz ceste na kojima prolaznici mogu besplatno dobiti hranu, piće ili druge potrepštine. Ova tradicija duboko je ukorijenjena u budističkom učenju o nesebičnom darivanju koje se naziva dana, a posebno je vidljiva tijekom vjerskih blagdana.

Male geste koje život znače

Šri Lanka se posljednjih mjeseci suočava s visokim temperaturama, nestašicom vode u pojedinim područjima te rastom troškova života. Cijene hrane, goriva i električne energije značajno su porasle, a mnogi stanovnici svakodnevno osjećaju posljedice krize. U takvim okolnostima i najmanji čin velikodušnosti postaje važan.

Diljem glavnog grada Colomba posljednjih su mjeseci postavljene stanice s besplatnom pitkom vodom za prolaznike koji se bore s vrućinama, a tijekom proslave tradicionalne Nove godine podijeljeno je 25 tisuća besplatnih željezničkih karata kako bi se olakšalo putovanje građanima.

"Primjećuje se sve više praktičnih dansala. Ljudi dijele rižu, povrće i osnovne namirnice jer osjećaju da je danas važnije nego ikad brinuti jedni o drugima", ispričala je za BBC Joanne Louise, Britanka koja dio godine provodi u Šri Lanki.

Tijekom ovogodišnje proslave Vesaka lokalne su zajednice dijelile i bilježnice za školarce te pakete pomoći za trudnice.

Tradicija stara više od 2000 godina

Korijeni dansala sežu duboko u prošlost. Praksa darivanja putnicima i hodočasnicima postojala je još u 1. stoljeću prije Krista.

U 19. i 20. stoljeću bogate budističke obitelji i hramovi organizirali su odmorišta i štandove uz hodočasničke rute gdje su putnici mogli dobiti hranu, piće i sklonište. S vremenom se običaj proširio izvan religijskih središta i postao sastavni dio života. Danas se dansali mogu pronaći gotovo posvuda: ispred hramova, uz željezničke kolodvore, na ulicama, pa čak i ispred kuća.

Nitko ne bi trebao biti gladan

Budistički redovnik Neluwe Gnanawimala Thero smatra da upravo u teškim vremenima nesebično darivanje dobiva najveću vrijednost.

"U budizmu učimo da je darivanje tijekom teških razdoblja najvrjednije jer pokazuje da suosjećanje ne ovisi o tome koliko imamo", rekao je.

Iako je tradicija nastala unutar budističke zajednice, danas okuplja ljude različitih vjera i etničkih skupina. Tijekom velikih blagdana štandove često organiziraju i muslimani, kršćani te hinduisti.

Ponuda je raznolika. Može se naći raznolike hrane i namirnica - od čaja i keksa do bogatih obroka s rižom i curryjem. Mnogi stanovnici čak odlaze u svojevrsni obilazak dansala, posjećujući više štandova tijekom dana kako bi uživali u atmosferi zajedništva.

Možda upravo zato ova tradicija i dalje traje. U vremenu kada se svijet često čini podijeljenim, dansal podsjeća na jednostavnu istinu: ponekad je dovoljno ponuditi vode ili tanjur hrane kako bi se ljudi povezali, čak i ako su potpuni stranci.

"Posjetite li Šri Lanku u vrijeme dansala, postajete dio takve praske. Bit cijele tradicije jest da nitko ne ostane gladan", poručuje stručnjakinja za budizam Rita Langer.

Toliko ljepote na tako malo kvadrata: Omiljeno izletište Talijana na sjeveru Čizme +0