Kebab je popularno bliskoistočno jelo od mesa – najčešće janjetina, junetina ili piletina koja se peče na okomitom rotirajućem ražnju ili otvorenoj vatri te poslužuje sa svježim povrćem i umakom u lepinji ili na tanjuru.

U posljednje vrijeme popularni su i recepti iz pećnice, u kojima se meso priprema na limu za pečenje. Iako nema isti okus kao kada se priprema na tradicionalan način za kebab, danas vam donosimo recept za trakice piletine koje imaju fantastičan okus.

Ovaj recept za "pileći kebab iz pećnice" sjajan je izbor za ručak ili večeru i jednostavno se radi.

Piletina se marinira u jogurtu i začinima, peče na limu za pečenje s lukom, a na kraju posluži s povrćem i finim umakom.

Pileći kebab iz pećnice - sastojci: 1 kg otkoštenih pilećih zabataka

250 g cherry rajčica

150 g grčkog jogurta

30 g tahinija

2-3 svježa krastavca

2-3 češnja češnjaka

1 veliki luk

1 limun

1 žlica koncentrata rajčice

1 čajna žličica dimljene mljevene paprike

1 čajna žličica mljevenog kumina

1 čajna žličica mljevenog korijandra

½ čajne žličice mljevene kurkume

sol i papar po želji

svježi peršin

maslinovo ulje Pileći kebab iz pećnice - priprema: U velikoj zdjeli pomiješajte dvije žlice grčkog jogurta, koncentrat rajčice, dvije žlice maslinova ulja, limunovu koricu, dimljenu papriku, kurkumu, kumin, korijandar, sol i papar po želji. U marinadu stavite piletinu koju ste narezali na tanke trakice i pustite da se marinira barem sat vremena. Napravite umak za posluživanje mesa: preostali grčki jogurt pomiješajte s tahinijem, sokom iscijeđenog limuna, dvije žlice maslinova ulja, nasjeckanim češnjakom i peršinom. Posolite po želji i stavite u hladnjak. Pripremite i povrće - ogulite krastavce, narežite ih i pomiješajte s rajčicama, nešto soli i peršina i stavite u hladnjak. Zagrijte pećnicu na 220 Celzijevih stupnjeva. Narežite luk na kriške debljine oko jednog centimetra. Rasporedite ih na lim za pečenje i pokapajte uljem. Između luka razmjestite marinirane trakice piletine. Pecite sve zajedno oko 25 minuta, odnosno dok piletina nije pečena do kraja. Poslužite piletinu sa salatom od krastavaca i rajčice te uz umak na bazi tahnija. Dobar tek!

