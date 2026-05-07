Sljeme, najviši vrh Medvednice, već desetljećima je omiljeno izletište Zagrepčana, točnije - svih koji žele pobjeći od gradske gužve i udahnuti svjež planinski zrak. Ono što Sljemenu daje dodatnu draž jest raznolikost – više od 70 planinarskih staza različitih težina omogućuje da svatko pronađe rutu prema svojim mogućnostima. Bilo da ste početnik, rekreativac ili iskusni planinar, ponad Zagreba naći ćete put koji će vas nagraditi lijepim pogledima i šumskom idilom. Naravno, ako niste od pješačenja, uvijek je opcija i sjesti na žičaru i tako riješiti stvar…

Leustekova staza – klasik za opušten uspon

Leustekova staza (staza 14) jedna je od najpoznatijih ruta prema Sljemenu, osobito među onima koji traže „ugodan“ uspon. Počinje u podnožju Medvednice, a duga je oko 7 kilometara.

Radi se o laganoj do umjerenoj stazi koja je pogodna za početnike i sve koji žele izbjeći tehnički zahtjevne dijelove. Uspon traje otprilike 2 do 3 sata, ovisno o tempu i pauzama. Većinom prolazi kroz gustu šumu, uz blage uspone i ugodnu hladovinu, što je čini odličnim izborom tijekom toplijih mjeseci.

Leustekova vodi do vrha Sljemena, gdje se nalazi više raznih objekata gdje čovjek može lijepo doći, opustiti se, popiti pivo… Iako je uspon ugodan, nemojte precijeniti svoje mogućnosti i kondiciju, kao svojedobno ja, pa poslije kukati...

Bikčevićeva staza – najpopularniji put do vrha

Ako postoji “glavna” staza na Sljemenu, onda je to Bikčevićeva (staza 18). Duga je oko 6 kilometara, a valja odmah reći, gledajući iz perspektive nekog tko nije u vrhunskoj formi, kako ima prilično „izazovnih“ dijelova koji će ubrzati puls.

Spada u srednje zahtjevne staze, a prosječno vrijeme uspona je oko 2 sata. Staza je dobro uređena i označena, ali kako sam već spomenuo, kondicije će vam trebati. Upravo zbog te kombinacije dinamike i dostupnosti, često je prvi izbor mnogih planinara, ali ako niste u formi, odite vi stazom broj 14…

HPD put – za odlikaše

HPD put iz Šestina (staza 52) jedna je od staza za one koji žele ozbiljniji trening (za umiranje). Duga je oko 6 kilometara, a za uspon je potrebno oko 2,5 sata. Ova staza spada u srednje teške do zahtjevnije rute zbog konstantnog uspona i većih visinskih razlika. Nema puno ravnih dijelova, pa zahtijeva dobru kondiciju.

Naravno, ako je uspijete svladati, dolaskom na vrh nakon planinarenja po njoj, osjećat ćete se prilično šampionski i sjesti na zasluženi odmor… Nakon takvog treninga mirne duše se možete prijaviti na Highlander Medvednicu - planinarsko iskustvo koje ćete vječno pamtiti i na kojem ćete prijeći cijelu planinu s ruksakom na leđima u kojem će biti sve - od šatora do četkice za zube - što je potrebno za "preživiti" 3 dana u prirodi.

Geološka poučna staza Miroslavec – lagana šetnja s pričom

Za sve koji žele laganiji tempo i dodatnu dozu edukacije, geološka poučna staza Miroslavec odličan je izbor. Duga je oko 3 kilometra i ubraja se među najlakše staze na Medvednici. Sam sam je prošao više puta, i ako to mogu ja, i tada moja trogodišnja kćer, jasno vam je nema većih izazova za svladavanje iste.

Ruta prati potok Kraljevec i vodi do Kraljičina zdenca, jednog od najljepših izletišta na Sljemenu. Putem se nalaze informativne ploče koje objašnjavaju geološke značajke područja. Osnovna ruta traje oko sat vremena, no uvijek možete i produžiti prema planinarskom domu Grafičar, čime izlet postaje cjelodnevna avantura.

U svakom slučaju - bilo da birate Leustekovu kao prvi susret s planinarenjem ili se odlučite za izazovniji HPD put, jedno je sigurno – vrijeme ćete provesti na lijep način, u prirodi, daleko od gradske vreve i buke.