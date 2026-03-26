Ukusan ručak ili večeru možete napraviti sa sastojcima iz smočnice - ovaj kremasti slanutak s blago ljutim umakom od rajčice, kokosa i limete savršen je dokaz toj tvrdnji. Nećete ni primijetiti da nema mesa u njemu.



Slanutak možete skuhati od suhih zrna u umaku od cijelih rajčica, ali jelo će biti brže gotovo ako se poslužite konzervama i koncentratima iz smočnice.

Kremasti slanutak u umaku od kokosa, rajčice i limete najbolje je poslužiti s kuhanom rižom i sezonskom salatom po želji.

Slanutak u kremastom umaku - sastojci: 1 velika konzerva slanutka od 800 g

400 g kokosova mlijeka iz konzerve

50 g kokosova ulja

3-4 češnja češnjaka

1 luk

1 limeta

1 žlica koncentrata rajčice

1 žlica smeđeg šećera

1 žlica naribanog svježeg đumbira

1 čajna žličica mljevenog kima

½ čajne žličice mljevene kurkume

½ čajne žličice kajenskog papra

sol po želji Slanutak u kremastom umaku - priprema: Na tavi ugrijte kokosovo ulje, pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk – pirjajte ga oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i naribani đumbir i nastavite pirjati oko jedne minute. Dodajte ocijeđeni i isprani slanutak te koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i pirjajte oko jedne do dvije minute. Potom sadržaj lonca podlijte s kokosovim mlijekom. Dodajte smeđi šećer, kim, sol, kajenski papar i mljevenu kurkumu. Po potrebi dodajte i nešto vode. Kada tekućina zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte sve zajedno oko 10 minuta dok se umak ne zgusne. Na kraju kuhanja dodajte sok jedne limete i poslužite s kuhanom rižom. Dobar tek!

Ima više proteina od pilećih prsa: Zamjena za meso s kojom možete napraviti "šnicle" i gulaš +2