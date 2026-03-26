Ukusan ručak ili večeru možete napraviti sa sastojcima iz smočnice - ovaj kremasti slanutak s blago ljutim umakom od rajčice, kokosa i limete savršen je dokaz toj tvrdnji. Nećete ni primijetiti da nema mesa u njemu.
Slanutak možete skuhati od suhih zrna u umaku od cijelih rajčica, ali jelo će biti brže gotovo ako se poslužite konzervama i koncentratima iz smočnice.
Kremasti slanutak u umaku od kokosa, rajčice i limete najbolje je poslužiti s kuhanom rižom i sezonskom salatom po želji.
Slanutak u kremastom umaku - sastojci:
- 1 velika konzerva slanutka od 800 g
- 400 g kokosova mlijeka iz konzerve
- 50 g kokosova ulja
- 3-4 češnja češnjaka
- 1 luk
- 1 limeta
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 žlica smeđeg šećera
- 1 žlica naribanog svježeg đumbira
- 1 čajna žličica mljevenog kima
- ½ čajne žličice mljevene kurkume
- ½ čajne žličice kajenskog papra
- sol po želji
Slanutak u kremastom umaku - priprema:
- Na tavi ugrijte kokosovo ulje, pa na njemu prepirjajte nasjeckani luk – pirjajte ga oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i naribani đumbir i nastavite pirjati oko jedne minute.
- Dodajte ocijeđeni i isprani slanutak te koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i pirjajte oko jedne do dvije minute. Potom sadržaj lonca podlijte s kokosovim mlijekom. Dodajte smeđi šećer, kim, sol, kajenski papar i mljevenu kurkumu. Po potrebi dodajte i nešto vode.
- Kada tekućina zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte sve zajedno oko 10 minuta dok se umak ne zgusne. Na kraju kuhanja dodajte sok jedne limete i poslužite s kuhanom rižom. Dobar tek!
