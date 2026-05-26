Galerija 6 6 6 6 Gdje ste do sad?, odmah s ulaza u Tavernu viče nam vlasnik Dino Kruhoberec, ali onako sa smiješkom da ti da do znanja kako se zapravo ne ljuti (previše). Ne krivimo ga. Kasnimo pola sata. Grupa od osmero novinara rezervirala je stol na terasi u ovom šarmantnom gostišću u Svetinji na sjeveroistoku Slovenije – otprilike pet kilometara od hrvatske granice.

Ponedjeljak je, ali je velika gužva. U dobrom dijelu Europe neradni je dan jer se slavi – Pfingstmontag ili Duhovski ponedjeljak. Ljudi su na produženim vikendima i izletima, a Dini je odjednom stiglo tri autobusa gladnih turista iz Austrije, Njemačke i Švicarske. Svi žele za prazan stol na terasi, ali on ga ne da. Rezerviran je za nas.

A mi kasnimo.

Unutrašnjost Taverne (Foto: Nikola Zoko)

Prvi pogled na jelovnik baca me u očaj. Meso, meso i još mesa. Odresci, roštilj i razna pečenja. Iznimka sam u grupi mesojedaca kojima počinju curiti sline na prvi spomen tatarskog bifteka i odreska od ždrijebeta.

Za stolom odmah započinju priče o nutritivnim vrijednostima konjetine, njegovom okusu i najboljim pripremama dok svi zajedno gledamo s terase na zelene vinograde i pašnjake u daljini po kojima pasu konji.

Ja ne samo da ne jedem meso, već ne konzumiram ni ribu, jaja i sir. Ima li u ovom restoranu uopće nešto za mene, pitam se.

Tatarski biftek, prežni kruh i povrće (Foto: Nikola Zoko)

Jelovnik me obeshrabruje. Svaka stavka ima neki dodatak životinjskog porijekla: heljdina kaša se servira s čvarcima, krumpir je zapečen s vrhnjem i sirom, a u salati ima kuhanih jaja.

Kad pitam sa strahom, ima li nešto veganski, Dino Kruhoberec odmahuje rukom s nevjerojatnom dozom samopouzdanja.

Nema problema, kaže mi vlasnik, koji je ujedno i konobar u restoranu, a koji baš nikad nema vremena za odmor.

I iznenađujuće, problema uistinu nema. Ovo je restoran u kojem se ne moram objašnjavati.

Juha od šparoga (Foto: Nikola Zoko)

Dok moji kolege uživaju u tatarskom bifteku (30 eura), ja dobivam rižu s povrćem (13 eura) kao hladno predjelo. Svi jedemo istu juhu od šparoga (4,50 eura), ali moja nije servirana s vrhnjem niti krutonima.

Kada dođe vrijeme za glavno jela, pitam se što ću dobiti na stol. I hoće li na mom tanjuru biti imalo proteina.

Ždrijebe je pečeno baš onako kako treba, obavještavaju me kolege, a servirano je s gratiniranim krumpirom koji je toliko fin da je njegovu slasnost teško opisati riječima. Cijena ovoga jela je 31,50 eura.

Odrezak od ždrijebeta (Foto: Nikola Zoko)

Ja dobivam žitarice s gljivama, popečke sa sojom i pečeno povrće. I miješanu salatu u kojoj se nalazi i kuhani grah. Oduševljena sam.

Hrana je ukusna, a porcije su obilne. Toliko su velike da počinjemo sumnjati u povlašteni tretman samo zato što smo novinari. No pogled po terasi otkriva da su obilne porcije ovdje standard.

Popečci sa sojom, povrće, gljive (Foto: Nikola Zoko)

Ljudi jedu sve i svašta. Ovo je jedan od onih restorana koji servira slovenske specijalitete poput prleške pečenke i postržjače, ali i internacionalne evergreenea poput lososa ili pak prženih lignji jer ih ljudi traže - čak i kad su u Sloveniji.

Junetinu, svinjetinu i piletinu nabavljamo s domaćih kmetija, iskren je vlasnik. No egzotičnije vrste mesa poput ždrijebeta i žaba, ali i janjetine dopremaju se s Novog Zelanda.

Dino Kruhoberec ispred Taverne (Foto: Nikola Zoko)

Bilo mi je teško naći pouzdanog dobavljača za te vrste mesa u Sloveniji, priznaje. Gosti su, očigledno zadovoljni. Ima ih odasvuda, a zbog velike blizine s hrvatskom granicom u Tavernu rado dolaze i Hrvati.

Rezerviraju stol na terasi, zakasne, pa bezobrazno uživaju u dobrom jelu i vinu s pogledom na Ivanščicu i Ravnu Goru.

