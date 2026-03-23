Galerija 1 1 1 1

Jednostavna, a ukusna jela tema su ovotjednog jelovnika. Ponedjeljak bez mesa otvaramo s finim popečcima od leća i krumpira koji obiluju proteinima biljnog porijekla, ali i vlaknima. Uživat ćemo u laganoj proljetnoj tjestenini sa šparogama te prženoj ribi s krumpirićima.

Pripremit ćemo i finu piletinu u umaku od vrhnja i gljiva, ali i mesnu štrucu punjenu kuhanim jajima koja oduševljava na prvi griz. Za ljubitelje slatkog tu je sočan slatki kruh od limuna u kojem će uživati sve generacije.

Kremasta tjestenina sa šparogama

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepta – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 23. 3. – Popečci od leće i krumpira

Popečci od krumpira i leće sjajna su alternativa klasičnim mesnim burgerima, a pogotovo ako ne jedete hranu životinjskog porijekla. Ovo jelo obiluje bjelančevinama, ali i prehrambenim vlaknima. Ne samo da dobro zasićuje već ima i odličan okus.

Utorak, 24. 3. – Tjestenina sa šparogama

Tjestenina sa šparogama idealno je proljetno jelo – lagano je, jednostavno za pripremu te iznimno ukusno. Poslužiti ga možete za ručak ili brzu večeru uz sezonsku salatu po želji.

Talijanska svečana juha

Srijeda, 25. 3. – Piletina u umaku s gljivama

Piletina, gljive i kremasti umak na bazi vrhnja odličan su gastronomski trio. Kombinacija je to sastojaka koja čini odličan ručak ili večeru, a može se servirati sa svime, od kuhanog krumpira i riže do tjestenine.

Četvrtak, 26. 3. – Juha s mesnim okruglicama

Talijanska svadbena juha s mesnim okruglicama i špinatom odlično paše s parmezanom i dovoljno je bogata da posluži kao glavno jelo. Imamo recept!

Mesna štruca punjena kuhanim jajima

Petak, 27. 3. – Pržena riba

Sočna bijela riba u hrskavom, laganom tijestu s osvježavajućom notom limuna – jednostavno jelo koje uvijek uspijeva. Ovaj je recept dobro imati pri ruci za svaki put kada ostanete bez ideje kako pripremiti ribu, a kombinacija limuna i ribe klasik je s kojim ne možete pogriješiti.

Subota, 28. 3. -– Slatki kruh od limuna

Osvježavajuće note limuna poboljšat će i okuse mnogih deserata. Ovaj jednostavni slatki kruh jedan je od takvih recepata. Slatki kruh s limunom možete poslužiti kao međuobrok, desert ili čak kao slatki doručak. Po želji u njega možete dodati i nešto maka, borovnica ili pistacije.

Nedjelja, 29. 3. – Mesna štruca punjena jajima

Jeste li probali hackbraten ? Njemački je to naziv za mesnu štrucu punjenu kuhanim jajima, a koja se oblaže kriškama slanine. Sočno je to i ukusno jelo idealno za nedjeljni ručak, ali i nadolazeće uskrsne blagdane.

