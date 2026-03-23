Jednostavna, a ukusna jela tema su ovotjednog jelovnika. Ponedjeljak bez mesa otvaramo s finim popečcima od leća i krumpira koji obiluju proteinima biljnog porijekla, ali i vlaknima. Uživat ćemo u laganoj proljetnoj tjestenini sa šparogama te prženoj ribi s krumpirićima.
Pripremit ćemo i finu piletinu u umaku od vrhnja i gljiva, ali i mesnu štrucu punjenu kuhanim jajima koja oduševljava na prvi griz. Za ljubitelje slatkog tu je sočan slatki kruh od limuna u kojem će uživati sve generacije.
Kremasta tjestenina sa šparogama (Foto: Shutterstock)
Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepta – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.
Ponedjeljak, 23. 3. – Popečci od leće i krumpira
Popečci od krumpira i leće sjajna su alternativa klasičnim mesnim burgerima, a pogotovo ako ne jedete hranu životinjskog porijekla. Ovo jelo obiluje bjelančevinama, ali i prehrambenim vlaknima. Ne samo da dobro zasićuje već ima i odličan okus.
Utorak, 24. 3. – Tjestenina sa šparogama
Tjestenina sa šparogama idealno je proljetno jelo – lagano je, jednostavno za pripremu te iznimno ukusno. Poslužiti ga možete za ručak ili brzu večeru uz sezonsku salatu po želji.
Talijanska svečana juha (Foto: Shutterstock)
Srijeda, 25. 3. – Piletina u umaku s gljivama
Piletina, gljive i kremasti umak na bazi vrhnja odličan su gastronomski trio. Kombinacija je to sastojaka koja čini odličan ručak ili večeru, a može se servirati sa svime, od kuhanog krumpira i riže do tjestenine.
Četvrtak, 26. 3. – Juha s mesnim okruglicama
Talijanska svadbena juha s mesnim okruglicama i špinatom odlično paše s parmezanom i dovoljno je bogata da posluži kao glavno jelo. Imamo recept!
Mesna štruca punjena kuhanim jajima (Foto: Shutterstock)
Petak, 27. 3. – Pržena riba
Sočna bijela riba u hrskavom, laganom tijestu s osvježavajućom notom limuna – jednostavno jelo koje uvijek uspijeva. Ovaj je recept dobro imati pri ruci za svaki put kada ostanete bez ideje kako pripremiti ribu, a kombinacija limuna i ribe klasik je s kojim ne možete pogriješiti.
Subota, 28. 3. -– Slatki kruh od limuna
Osvježavajuće note limuna poboljšat će i okuse mnogih deserata. Ovaj jednostavni slatki kruh jedan je od takvih recepata. Slatki kruh s limunom možete poslužiti kao međuobrok, desert ili čak kao slatki doručak. Po želji u njega možete dodati i nešto maka, borovnica ili pistacije.
Nedjelja, 29. 3. – Mesna štruca punjena jajima
Jeste li probali hackbraten? Njemački je to naziv za mesnu štrucu punjenu kuhanim jajima, a koja se oblaže kriškama slanine. Sočno je to i ukusno jelo idealno za nedjeljni ručak, ali i nadolazeće uskrsne blagdane.
7 favorita za svaki dan ovog tjedna: Recepti za jednostavna, ali prefina jela u kojima ćete uživati +4