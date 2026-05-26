Galerija 11 11 11 11 Malo je Hrvata izvan Međimurja i Varaždinske županije koji znaju za Ormož i cijene ga u njegovoj punini. Ovaj grad i središte istoimene općine u sjeveroistočnoj Sloveniji popularna je šoping destinacija. Hrvati sa sjevera Lijepe Naše posjećuju ga kako bi kupili hranu i druge svakodnevne namirnice po jeftinijim cijenama.

O da, Hrvati dolaze u šoping kod nas. Mi imamo trgovinu Hofer za razliku od vas gdje su cijene hrane puno povoljnije, potvrđuje mi djelatnica Turističko informativnog centra Ormož.

Ipak, otići u Ormož i zaustaviti se tek na parkiralištu supermarketa bila bi ogromna šteta - nemojte propustiti priliku da istražite ovaj turistički biser na rijeci Dravi ako se nađete u njegovoj blizini.

Dvorac Ormož (Foto: Nikola Zoko)

Najviša dvorska kula u Sloveniji

Ljubitelji povijesti svakako moraju prošetati očuvanom gradskom jezgrom te posjetiti dvorac Ormož koji je nedavno obnovljen, a pruža uvid u zapanjujuću prošlost ovoga mjesta. Moćna je to utvrda iz 13. stoljeća koja je nekoć imala važan strateški značaj.

S njegovih zidina pruža se prekrasan pogled na okolicu, pa čak i na Hrvatsku. Lokalni vodiči će vam reći kako se ovdje nalazi i najviša dvorska kula u Sloveniji, a koja se izdiže na 45,68 metara.

U ovome dvorcu je živjela i posljednja ormoška grofica Irma Wurmbrand-Stuppach, pa su vam na raspolaganju za istraživanje i neki njezini osobni predmeti i interesi. Razgledati možete i grofičinu blagovaonicu, salon, pušionicu te knjižnicu.

Zapanjujući strop u dvorcu Ormož (Foto: Nikola Zoko)

U sklopu dvorca napravljena je i šarmantna kino dvorana koja prikazuje najstariji zvučni film o Ormožu, a koji datira iz 1935. godine.

Kada se zaželite prirode, prošećite po dvorskom parku – tu vas čeka zapanjujuća zbirka od čak 11 tisuća posađenih stabala od čega je nekolicina egzotičnih vrsta koja se inače nemaju prilike vidjeti.

Opustite se možete i na Ormoškom jezeru, prošetati do Prirodnog rezervata Ormoških laguna – prekrasno je to područje zaštićene prirode koje obiluje pticama, a u kojem možete vidjeti i vodene bivole.

Vinski raj

Ormož je povijesni gradić u regiji Jeruzalem poznatoj po vinskom turizmu. Pitoreskni je to kraj s idiličnim terasastim vinogradima – sam pogled na zelene brežuljke i trsove otpušta nakupljeni stres u svega nekoliko minuta, osvjedočili smo se na vlastitom primjeru.

Kraj je poznat po bijelim vinima poput šipona, traminca i rizlinga te muškata.

Vino u bačvama Puklavec Family Winea u Ormožu (Foto: Nikola Zoko)

Ovdje treba svakako kušati (polu)suho bijelo vino šipon s nježnim voćnim i cvjetnim notama i skladno uklopljenom kiselinom koje je prema lokalnim pričama ime dobila iz vremena Napoleonovih osvajanja. Legenda kaže da su Napoleonovi vojnici na ovim prostorima kušali domaće vino i komplimentirali mu s C’est bon ili dobro je. Domaćini su čuli sebon, a ime s vremenom “lokalizirali” i pretvorili u šipon.

Lokalna vina možete isprobati u Vinoteci i kušaonici Ormož u vlasništvu obitelji Puklavec. U njezinom sklopu naći ćete i podrum s impresivnom kolekcijom od 240.000 boca arhivskih vina.

U pravilu se za arhivu odabiru kasne berbe, izvorne berbe, izvorne berbe posušenih bobica te ledene berbe. Kad je riječ o dugotrajnom čuvanju vina u trajanju od 20, 30, pa sve do 70 godina, najčešće su to vina koja imaju određen ostatak šećera. Međutim, to nije strogo pravilo, pa se u arhivi povremeno može pronaći i potpuno suho vino, kaže nam enolog Luka Radiček iz Puklavec Family Winea.

Najstarija boca u podrumu je sauvignon iz 1939. godine, ali nije na prodaju.

Pogled s terase zidanice Malek uz arhivsko vino (Foto: Nikola Zoko)

Čim se zaliha određenog vina spusti ispod 50 boca, ono se povlači iz prodaje i ostaje isključivo u obiteljskom vlasništvu, pojašnjava g. Radiček.

Pizza od čvaraka

Ako biste radije uživali u arhivskim vinima na sunčanoj terasi te s pogledom na vinograde, Zidanica Malek odlično je rješenje. Nalazi se na vinskoj cesti između Svetinja i Jeruzalema – a pruža spektakularne prizore koje opuštaju dušu i tijelo.

Kad ogladnite uputite se do restorana Taverne, koja je udaljena svega par minuta šetnje po šljunčanom putu od Zidanice Malek. Ona služi brojne specijalitete slovenske kuhinje i ovoga kraja.

Ovdje možete isprobati sve od heljdine kaše s kiselim vrhnjem i čvarcima, preko mesa iz tiblice do prleške gibanice.

Obavezno treba isprobati i postržjaču - tradicionalno jelo iz Prlekije i Prekmurja koje se sastoji od razvučenog krušnog tijesta premazanog vrhnjem, čvarcima te posipanog češnjakom.

Izgleda poput pizze od čvaraka, a jede se posvuda – od doma do finih restorana. Naručuje se i iz dostave iz lokalnih pizzerija, a najčešće poslužuje kao toplo predjelo uz čašu vina i druge suhomesnate proizvode.

U uljara Jeruzalem Sat možete probati liker od buče (Foto: Nikola Zoko)

Čuda se rade od buče

Jeruzalem u Sloveniji je poznat i po proizvodnji kvalitetnog bučinog ulja i raznih drugih proizvoda od buče. Uljara Jeruzalem Sat u Središću ob Savi svake godine proizvode i proda 100 tisuća litara ovoga proizvoda.

Za dobivanje samo jedne litre bučinog ulja u prosjeku se moraju obraditi oko 30 bundeva - najčešće od sorte Curcurbita pepo koja nema tvrdu ljusku tek tanku tamnozelenu opnu, odnosno između 2,5 do 3 kilograma bundevinih sjemenki, otkrila nam je djelatnica u uljari tijekom organiziranog posjeta.

Ne čudi stoga što se litra od 100 posto bučinog ulja prodaje po cijeni od oko 20 eura.

Ako ste navikli jesti salatu začinjenu miješanim bučinim i suncokretovim uljem nećete znati što vas je “pogodilo” kad prvi puta probate 100-postotinu bučinu verziju.

Tijekom organizirane posjete na kojoj je bilo prisutno osam odraslih osoba probali smo liker od buče, slatke i slane namaze od bučinih sjemenki te aromatizirane bučine sjemenke, pa čak i kolače. Ipak, prva stvar koja je “nestala” sa stola i za koju se tražio komadić kruha više, bilo je njihovo 100-postotno bučino ulje. Okus je čudo.

