Galerija 0 0 0 0 Shirataki rezanci omiljeni su u Japanu, ali i diljem svijeta jer za razliku od klasične tjestenine sadrže zanemarivo malo kalorija, nemaju glutena, ali zato obiluju vlaknima. Gotovo prozirni, bijeli rezanci imaju neutralan okus što ih čini savršenima za kombiniranje sa šarolikim namirnicama, a najukusniji su u gustim ili kremastim umacima ili juhama.

Shirataki ili „bijeli vodopad“ ime duguju specifičnom izgledu i pomalo želatinastoj teksturi, a nazivaju se i „čudesni rezanci“ ili konjac tjestenina. Konjac ili đavolji jezik biljka je koja se stoljećima koristi u Aziji kao sredstvo za detoksikaciju, čemu duguje nadimak „metla za želudac i crijeva“. Osim kao brašno za tjesteninu, konjac se prerađuje i za zgušnjavanje hrane. Zahvaljujući vlaknima, shirataki rezanci fino mogu zasititi, a ugljikohidrati koje sadrže se probavljaju u vrlo malom postotku. Rezanci se pripremaju miješanjem brašna od konjaca s vodom kako bi tjestenina zadržala oblik. Također, postoji i varijacija s tofuom koja je nešto kaloričnija.

Odlijte tekućinu i isperite ih

Shirataki dolaze u pakiranju s tekućinom koja ima morski miris. Nakon što je odlijete, rezance dobro isperite pod tekućom vodom – najbolje nekoliko minuta kako bi se neutralizirala aroma. Iako ih nije potrebno kuhati, nakon tri minute u vrućoj vodi postat će manje gumeni. Zatim ih možete posušiti papirnatim ručnikom kako bi bolje upili umak. Iskoristite ih za pripremu azijskih jela, poput mesa i povrća iz woka sa sojinim umakom, poslužite u umaku od rajčice sa sirom ili se inspirirajte carbonarom.

Divlji zapad kraj Fužina: Izlet u Roswell, nestvarno selo kauboja i Indijanaca +11