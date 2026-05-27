Galerija 31 31 31 31 Astorga je povijesni grad u španjolskoj pokrajini León koji se smjestio na križanju dviju važnih ruta - hodočasničkog Puta svetog Jakova i starog rimskog Puta srebra. Upravo je zahvaljujući tom položaju stoljećima bio važna stanica za trgovce, vojnike i hodočasnike na putu prema Santiago de Composteli. Put srebra, odnosno Via de la Plata, jedna je od najstarijih povijesnih cesta u Španjolskoj. Nastala je još u doba Rimskog Carstva i povezivala je jug i sjever Iberijskog poluotoka, od Seville do područja današnjeg Leóna i Astorge.

Naziv Ruta srebra ne znači nužno da se njome prevozilo samo srebro, iako su Rimljani tom cestom prevozili različite rude i metale iz rudnika na sjeveru prema jugu zemlje. Ruta je služila i za trgovinu, kretanje vojske te povezivanje važnih rimskih gradova. Danas je Via de la Plata popularna turistička ruta koja prolazi kroz povijesne gradove poput Astorge, Salamance i Méride.

Slavne građevine

Na ulazu u Astorgu dočekat će vas zidine, a nakon što se izgubite u uličicama grada pronaći ćete pomno uređene parkove, mjesta s kojih pucaju pogledi na cijeli grad, ali i planinske vrhove u daljini. Među najpoznatijim znamenitostima ističu se katedrala građena između 15. i 17. stoljeća te Biskupska palača, jedno od rijetkih djela Antonija Gaudíja izvan Katalonije (druge dvije su Casa Botines u Leónu i El Capricho u Comillasu). U gradu se mogu vidjeti i ostaci rimskog naselja Asturica Augusta, uključujući terme, dijelove kanalizacijskog sustava i ostatke rimskih građevina.

Gaudijeva palača

Biskupska palača je definitivno je među najneobičnijim građevinama u sjevernoj Španjolskoj. Izgleda poput dvorca iz bajke, ali njezina prošlost nije tako bajkovita.

Palača je nastala nakon velikog požara 1886. godine koji je uništio staru biskupsku rezidenciju. Kako je novi biskup Astorge bio Gaudíjev prijatelj upravo je njemu povjerio projekt. Budući da je arhitekt u to vrijeme istovremeno radio na projektima u Barceloni, tražio je od biskupa da mu pošalje fotografije grada kako bi mogao osmisliti palaču na daljinu. Rezultat je građevina koja izgleda kao spoj dvorca, crkve i palače. Ima četiri cilindrične kule, jarak i elemente inspirirane srednjovjekovnom arhitekturom, ali s Gaudíjevim prepoznatljivim detaljima. Zanimljivo je i da jarak oko palače nije služio obrani. Gaudí ga je osmislio kako bi prirodno osvijetlio podrumske prostorije.

Arhitekt nikada nije dovršio projekt. Nakon smrti biskupa 1893. godine sukobio se s crkvenim vlastima i napustio gradilište. Palača je dovršena tek dvadesetak godina kasnije prema njegovim nacrtima. Također, na palači su trebale stajati velike skulpture anđela, ali nikada nisu postavljene, a danas se mogu vidjeti u dvorištu palače. Unutra ćete pronaći Museo de los Caminos, muzej posvećen Putu svetog Jakova i povijesti hodočašća prema Santiago de Composteli, kao i niz detalja tipičnih za Gaudíja – vitraje, svodove, neobične prozore i sustav prirodnog osvjetljenja koji je za kraj 19. stoljeća bio vrlo napredan.

Naopaki specijalitet

Središte grada čini Plaza Mayor s gradskom vijećnicom i poznatim satom na kojem figure lokalnih stanovnika svakog sata označavaju vrijeme. Oko trga nalaze se tapas barovi, restorani i trgovine u kojima se prodaju lokalni proizvodi. Krenete li u istraživanje ponude, dobro je znati da je Astorga poznata i po gastronomskoj tradiciji regije Maragatería. Najpoznatiji specijalitet je “obrnuto jelo” - cocido maragato, specifično po tome što se prvo poslužuje meso, a tek potom slanutak i juha. Najpoznatija teorija o tome zašto se jede naopako povezana je s ratovima iz 19. stoljeća. Prema legendi, vojnici i lokalni prijevoznici željeli su prvo pojesti najkonkretniji i najzasitniji dio obroka (meso) u slučaju da moraju naglo prekinuti ručak zbog bitke ili putovanja. Tako bi barem pojeli “ono najvrjednije” prije nego što odu.

Druga teorija vezana je uz maragatske trgovce i prijevoznike (arrieros), koji su stoljećima putovali Španjolskom prevozeći robu. Sa sobom su često nosili kuhano i sušeno meso koje se moglo dugo održati, pa bi po dolasku u gostionice prvo jeli meso, a zatim tražili toplu juhu ili temeljac kako bi završili obrok. Ta se praksa s vremenom pretvorila u lokalnu tradiciju. Postoji i jednostavnije objašnjenje: juha se poslužuje posljednja jer je tekuća i lakše ju je pojesti na kraju, čak i nakon vrlo obilnog obroka.

U lokalnim restoranima često se nude i sušena govedina cecina, kobasica botillo te slastice mantecadas po kojima je grad poznat. Astorga je i grad čokolade. Ondje ćete pronaći i Muzej čokolade koji prikazuje razvoj lokalne industrije tijekom 20. stoljeća, kada je Astorga bila jedno od važnijih španjolskih središta proizvodnje čokolade.

Istraživanje okolice

Izvan grada nalazi se regija Maragatería, poznata po kamenim selima i tradicionalnim kućama građenima oko velikih unutarnjih dvorišta. Najpoznatije među njima je Castrillo de los Polvazares, jedno od najbolje očuvanih sela u tom dijelu Španjolske. Područje je povezano i s nekadašnjim rimskim rudnicima zlata Las Médulas, danas lokalitetom pod zaštitom UNESCO-a.

