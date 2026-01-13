Ukusan ručak može se složiti s minimalnim brojem sastojaka i bez puno muke – ovaj pečeni oslić najbolji je dokaz.
Fileti oslića - ili bilo koje druge bijele ribe - stave se na lim za pečenje pa prekriju jednostavnim umakom na bazi vrhnja i limuna te tako zapeku u pećnici.
Rezultat je prekrasno mekana, gotovo "poširana" riba s kremastim umakom koju možete servirati uz jednostavnu salatu, krišku kruha ili kakav drugi prilog.
Upotrijebite filete ribe debljine oko 1 do 2 centimetra i imat ćete ručak na stolu u svega 10-ak minuta.
Najlakši pečeni oslić - sastojci:
- 4 fileta bijele ribe bez kože debljine oko 2 cm
- 60 ml vrhnja za kuhanje
- 60 g maslaca
- 1 žlica senfa dijon
- 1 žlica limunova soka
- 1 žlica sitnbo nasjeckanog luka ili ljutike
- 1-2 češnja češnjaka
- sol i papar po želji
- svježi peršin za posluživanje
- kriške limuna za posluživanje
Najlakši pečeni oslić - priprema:
- U zdjelici pomiješajte rastopljeni maslac, vrhnje za kuhanje, senf dijon, limunov sok, nasjeckani luk i češnjak, sol i papar.
- Filete ribe složite u posudu za pečenje - posolite ih i popaprite po želji s obiju strana. Ostavite prostora između svakog fileta. Prekrijte filete pripremljenim umakom.
- Ribu stavite peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva 10-ak minuta, odnosno dok ne bude pečena do kraja. Ako imate deblje filete, prilagodite vrijeme termičke obrade.
- Poslužite pečenu ribu s pripadajućim umakom i prilogom po želji. Dobar tek!
10 recepata za najslasniji Badnjak: Od lignji do bakalara +9