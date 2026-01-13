Ukusan ručak može se složiti s minimalnim brojem sastojaka i bez puno muke – ovaj pečeni oslić najbolji je dokaz.

Fileti oslića - ili bilo koje druge bijele ribe - stave se na lim za pečenje pa prekriju jednostavnim umakom na bazi vrhnja i limuna te tako zapeku u pećnici.

Rezultat je prekrasno mekana, gotovo "poširana" riba s kremastim umakom koju možete servirati uz jednostavnu salatu, krišku kruha ili kakav drugi prilog.

Upotrijebite filete ribe debljine oko 1 do 2 centimetra i imat ćete ručak na stolu u svega 10-ak minuta.

Najlakši pečeni oslić - sastojci: 4 fileta bijele ribe bez kože debljine oko 2 cm

60 ml vrhnja za kuhanje

60 g maslaca

1 žlica senfa dijon

1 žlica limunova soka

1 žlica sitnbo nasjeckanog luka ili ljutike

1-2 češnja češnjaka

sol i papar po želji

svježi peršin za posluživanje

kriške limuna za posluživanje Najlakši pečeni oslić - priprema: U zdjelici pomiješajte rastopljeni maslac, vrhnje za kuhanje, senf dijon, limunov sok, nasjeckani luk i češnjak, sol i papar. Filete ribe složite u posudu za pečenje - posolite ih i popaprite po želji s obiju strana. Ostavite prostora između svakog fileta. Prekrijte filete pripremljenim umakom. Ribu stavite peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva 10-ak minuta, odnosno dok ne bude pečena do kraja. Ako imate deblje filete, prilagodite vrijeme termičke obrade. Poslužite pečenu ribu s pripadajućim umakom i prilogom po želji. Dobar tek!

