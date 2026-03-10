Varivo od junetine i ječma odličan je izbor za ručak ili večeru kada želite pojesti “konkretno” jelo na žlicu koje se priprema bez pretjerano truda i muke. Varivo se radi od ove dvije osnovne namirnice i korjenastog povrća u temeljcu, crvenom vinu i rajčicama.

Važno je dodati namirnice u odgovarajućem redoslijedu - ječam tek na pola kuhanja kako biste dobili obrok odgovarajuće teksture i okusa. Narežite meso na kocke otprilike iste veličine kako bi se termički obradilo u otprilike isto vrijeme.

Jabučni ocat je tajni sastojak koji se dodaje na kraju kuhanja – on uravnotežuje okuse variva i lijepo nadopunjuje zemljani okus ječma.

Varivo od junetine i ječma - sastojci: 1,5 l mesnog temeljca

800 g juneće lopatice

400 g sjeckanih rajčica iz konzerve

200 g ječmene kaše

125 ml crvenog vina

3 mrkve

3 stapke celera

3 žlice koncentrata rajčice

2-3 češnja češnjaka

2 žlice jabučnog octa

1 veći luk

1 žlica Worcestershire umaka

sol i papar po želji

biljno ulje

svježi peršin

grančice timijana Varivo od junetine i ječma - priprema: Juneću lopaticu narežite na kocke otprilike iste veličine, oko 1-2 centimetara. Meso posušite papirnatim ručnikom, pa ga dobro začinite sa solju i paprom. U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja, pa na njemu prepržite kockice junetine – zapecite ih sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite meso iz lonca i stavite sa strane. Na preostaloj masnoći prepirjajte nasjeckani luk, mrkvu i celer – pirjajte povrće oko 10 minuta dok ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati sve zajedno oko pola minute. U lonac dodajte koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i termički obrađujte još oko minute. Potom deglazirajte lonac crvenim vinom - sastružite zapečene komadiće s dna lonca i kuhajte par minuta. Vratite zapečeno meso u lonac, podlijte ga mesnim temeljcem i sjeckanom rajčicom iz konzerve. Začinite sa solju i paprom, te dodajte nekoliko grančica timijana. Pustite da varivo zakuha, a potom ga kuhajte na laganoj vatri oko 45 minuta. Potom dodajte ječemu kašu i Worcestershire umak i nastavite sve zajedno kuhati još otprilike 45-55 minuta, odnosno dok kaša i meso nisu termički obrađeni do kraja. Na kraju kuhanja izvadite grančice timijana iz lonca, dodajte nasjeckani peršin i jabučni ocat. Sve dobro promiješajte i poslužite uz krišku domaćeg kruha. Dobar tek!

