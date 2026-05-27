Galerija 11 11 11 11 Bosna i Hercegovina puna je mjesta koja su idealna za jednodnevni izlet ili vikend u prirodi, a čim zatopli kreće se prema jezerimama, u potragu za osvježenjem. Neka od njih su poznata po kupanju i kampiranju, a druga pak po planinarskim stazama, domaćoj hrani i nestvarno lijepim prizorima.

Ramsko jezero

Ramsko jezero jedno je od najljepših izletišta u Bosni i Hercegovini, smješteno između planinskih masiva Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana. Posebnu čar Ramskom jezeru daju brojni rukavci i otočići koji stvaraju prizore kao s razglednice, a najpoznatiji među njima je poluotok Šćit s franjevačkim samostanom.

Kristalno čista voda , svjež planinski zrak i tišina prirode čine ga savršenim mjestom za jednodnevni izlet, šetnju, vožnju biciklom ili piknik. Ljeti je Ramsko jezero popularno među kupačima, ljubiteljima vožnje kajakom i ribolovcima, dok tijekom cijele godine oduševljava fotografe i zaljubljenike u prirodu.

Blidinjsko jezero

Blidinjsko jezero najveće je planinsko jezero u Bosni i Hercegovini te geomorfološki spomenik prirode po kojem je Park prirode Blidinje dobio ime. Njegova površina varira od 3 do 6 četvornih kilometara, dok je dubina relativno mala, od svega pola metra do četiri metra. Nalazi se između planina Vrana i Čvrsnica, u podnožju Dugog polja, na nadmorskoj visini od 1184 metra. Do jezera se može doći iz pravca Tomislavgrada sa zapada, ili sa sjeveroistočne strane, iz pravca Jablanice.

Svojom ljepotom Blidinjsko jezero savršeno upotpunjuje Park prirode i magnet je za izletnike tijekom cijele godine. Ljeti, za sunčanih dana i mirnog vremena, površina jezera pretvara se u prirodno zrcalo koje reflektira okolne planine i krajolik, stvarajući bajkovite prizore.

Osim šetnje, kupanja, piknika i ljenčarenja u prirodi, možete se okušati u vožnji kanuom te istražiti brojne biciklističke i planinarske staze. Područje Blidinja nudi i zanimljive kulturno-povijesne lokalitete. U Dugom polju nalazi se nekropola sa stećcima pod zaštitom UNESCO-a, dok je Svetište Dive Grabovčeve jedno od poznatijih mjesta koje posjećuju izletnici i hodočasnici. A kada se umorite od razgledavanja, krenite u istraživanje lokalnih specijaliteta, poput uštipaka, domaćeg sira i jela ispod peke.

Jezero Nula

Jezero Smreka kod Vareša, poznatije kao Nula smjestilo se svega sat vremena vožnje od Sarajeva, a nastalo je početkom devedesetih godina nakon zatvaranja rudnika, kada je voda postupno ispunila okno duboko oko stotinu metara.

Danas je Smreka prirodni fenomen, a njegova boja mijenja se ovisno o vremenskim uvjetima – od tamnijih tonova do intenzivne smaragdno zelene nijanse po kojoj je posebno prepoznatljiv. Okružuju ga dramatične stijene i šuma, zbog čega je je i omiljena destinacija izletnika i fotografa. Više o jezeru doznajte ovdje.

Prokoško jezero

Prokoško jezero jedno je od najpoznatijih planinskih jezera u Bosni i Hercegovini, smješteno na planini Vranici, na 1636 metara nadmorske visine, nedaleko od Fojnice. Posjetitelji ovdje najčešće dolaze zbog šetnji, uživanja u prirodi i uspona na vrhove Vranice, među kojima je najpoznatiji Nadkrstac, najviši vrh planine s 2112 metara nadmorske visine.

Na Prokoškom jezeru možete unajmiti planinske vikendice po prijateljskim cijenama, kao i istražiti lokalne specijalitete poput sira, kajmaka, pita i kruha ispod sača. Iako je dolazak do jezera zahtjevniji zbog dugog makadamskog puta, upravo to ovom mjestu daje poseban mir i osjećaj izoliranosti u prirodi.

Boračko jezero

Boračko jezero smješteno je u podnožju Prenja, na 397 metara nadmorske visine, i jedino je ledenjačko jezero u tom dijelu Hercegovine. Od Konjica je udaljeno oko pola sata vožnje, a okružuju ga šume i planinski vrhovi Prenja, Bjelašnice i Visočice.

Smaragdna voda tijekom ljeta se zagrije i do 25 °C, zbog čega je Boračko jezero popularno za kupanje, vožnju kanuom i odmor uz obalu. Jezero napajaju Borački potok i okolni izvori, a područje je poznato i među ribolovcima zbog obilja šarana i pastrva.

Uz jezero se nalaze kampovi, bungalovi i mjesta za roštilj, a posjetitelji često kombiniraju boravak na jezeru sa šetnjama, vožnjom na dva kotača ili quadovima te izletima prema kanjonu Neretve i planini Prenj.

