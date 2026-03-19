Orzo je sitna tjestenina od durum pšenice koja oblikom podsjeća na predimenzionirana zrna riže. Idealan je izbor za dodavanje u juhe i variva, ali i kremasta jela nalik na rižoto jer zadržava svoj prepoznatljivi oblik i nakon termičke obrade.
Da biste je skuhali ne treba vam puno vremena – otprilike 15-ak minuta, pa se nameće kao dobar izbor kada trebate pripremati brzi ručak ili večeru.
Danas vam predlažemo ukusni orzotto s porilukom, graškom i šparogama te naribanim sirom, a koji se priprema u jednom loncu.
Proljetni orzotto - sastojci:
- 700 ml pilećeg temeljca
- 400 g očišćenih šparoga
- 300 g orza
- 150 g graška
- 120 ml suhog bijelog vina
- 60 ml vrhnja za kuhanje
- 30 g parmezana
- 30 maslaca
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 poriluk
- biljno ulje
- sol i papar
- svježi bosiljak
- U velikom loncu ili dubljoj tavi zagrijte nešto biljnog ulja, pa na njemu prepirjajte očišćene šparoge koje ste narezali na manje komade. Pirjajte povrće oko 4 minuta dok se lagano na zapeče. Izvadite šparoge iz lonca i posolite.
- U istom loncu i na preostaloj masnoći prepirjajte nasjeckani poriluk – pirjajte ga oko tri minute. Dodajte orzo i nasjeckani češnjak i pustite da se sve zajedno pirja još oko dvije minute. Posolite i popaprite po želji.
- Deglazirajte sadržaj lonca s bijelim vinom - postružite zapečene dijelove s dna. Kuhajte sve zajedno par minuta dok vino ne ispari. Potom dodajte pileći temeljac i kuhajte 15-ak minuta dok se orzo ne skuha do kraja. Pred kraj kuhanja u lonac dodajte grašak.
- Kada je orzo skuhan, uklonite lonac s vatre. Umiješajte vrhnje, naribani parmezan i maslac i miješajte dok se sastojci ne povežu. Dodatno posolite i popaprite. Poslužite sa svježim listićima bosiljka i prepečenim šparogama. Dobar tek!
Bez drame i tri lonca: Pet ručkova sa zamrznutim povrćem koji štede živce i vrijeme +22