Ova tjestenina u umaku od tikvica nešto je sasvim drugačije, a njezina je tajna u dobrom starom sporom kuhanju. Tikvice se, naime, poput gulaša, kuhaju i ukuhavaju čak četiri sata.
Rezultat je divno kremasta, svilenkasta kaša, koja uz samo nekoliko začina postaje savršen umak. Nitko vam neće vjerovati da u njemu nema maslaca, a vjerojatno ni da se obične tikvice uz samo malo strpljenja mogu transformirati u ovako raskošno savršenstvo. Dobar tek!
Tjestenina u umaku od tikvica - sastojci:
- 1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1 srednji bijeli luk, sitno nasjeckan
- 5 srednjih tikvica, sitno nasjeckanih
- 1 kocka pilećeg temeljca
- 120 ml vode
- sol
- svježe mljeveni crni papar
- 180 g rigatona ili druge tjestenine
- 100 g sitno naribanog parmezana, plus za posluživanje
- sok od 1/2 limuna
- prstohvat pahuljica crvene paprike
- svježi listovi bosiljka, za posluživanje
Tjestenina u umaku od tikvica - priprema:
- U velikom loncu na srednjoj vatri zagrijte ulje. Dodajte luk i pržite ga, miješajući, dok ne omekša, oko 7 minuta. Umiješajte tikvice, pileću kocku i vodu, posolite i popaprite.
- Smanjite vatru na najmanju i poklopite lonac. Kuhajte, često miješajući, dok se tikvice sasvim ne raspadnu i ne pretvore u kašu, oko 4 sata.
- U međuvremenu skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, da bude al dente.
- Ocijedite tjesteninu i umiješajte je u tikvice.
- Dodajte parmezan, sok od limuna i pahuljice crvene paprike pa dobro promiješajte.
- Poslužite, pospite s još parmezana, ukrasite listićima svježeg bosiljka i uživajte!
Omiljeni zagrebački park ponovno otvara svoja vrata: Još više zabave, fine hrane i muzike +5