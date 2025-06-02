Ova tjestenina u umaku od tikvica nešto je sasvim drugačije, a njezina je tajna u dobrom starom sporom kuhanju. Tikvice se, naime, poput gulaša, kuhaju i ukuhavaju čak četiri sata.

Rezultat je divno kremasta, svilenkasta kaša, koja uz samo nekoliko začina postaje savršen umak. Nitko vam neće vjerovati da u njemu nema maslaca, a vjerojatno ni da se obične tikvice uz samo malo strpljenja mogu transformirati u ovako raskošno savršenstvo. Dobar tek!

Tjestenina u umaku od tikvica - sastojci: 1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 srednji bijeli luk, sitno nasjeckan

5 srednjih tikvica, sitno nasjeckanih

1 kocka pilećeg temeljca

120 ml vode

sol

svježe mljeveni crni papar

180 g rigatona ili druge tjestenine

100 g sitno naribanog parmezana, plus za posluživanje

sok od 1/2 limuna

prstohvat pahuljica crvene paprike

svježi listovi bosiljka, za posluživanje Tjestenina u umaku od tikvica - priprema: U velikom loncu na srednjoj vatri zagrijte ulje. Dodajte luk i pržite ga, miješajući, dok ne omekša, oko 7 minuta. Umiješajte tikvice, pileću kocku i vodu, posolite i popaprite. Smanjite vatru na najmanju i poklopite lonac. Kuhajte, često miješajući, dok se tikvice sasvim ne raspadnu i ne pretvore u kašu, oko 4 sata. U međuvremenu skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, da bude al dente. Ocijedite tjesteninu i umiješajte je u tikvice. Dodajte parmezan, sok od limuna i pahuljice crvene paprike pa dobro promiješajte. Poslužite, pospite s još parmezana, ukrasite listićima svježeg bosiljka i uživajte!

