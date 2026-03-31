Beluga leća je sitna crna leća koja izgledom podsjeća na kavijar, a po kojem je dobila i ime. U 100 grama beluga leće nalazi se oko 360 kalorija i 25 grama proteina, a sadrži i znatne količine prehrambenih vlakana.

Ova vrsta leće ima ugodan orašast okus i čvrstu teksturu nakon termičke obrade pa se najčešće koristi za pripremu raznih salata. Danas vam donosimo recept upravo za salatu u kojoj beluga leća ima glavnu ulogu.

Ne brinite ako kod kuće nemate crnu leću, poslužiti se možete i onom zelenom ili smeđom. Kuhanu leću pomiješajte sa sjeckanim cherry rajčicama i svježim krastavcima te feta sira, a začinite jednostavnim preljevom na bazi ekstra djevičanskog maslinovog ulja, limuna i Dijon senfa.

Salata od crne leće, feta sira i povrća - sastojci: 200 g crne suhe leće

200 g cherry rajčica

150 g feta sira

100 g zelenih maslina bez košica

65 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

50 ml svježe iscijeđenog limunova soka

4-5 svježih rotkvica

2-3 češnja češnjaka

2 svježa krastavca

1 manji ljubičasti luk

1 čajna žličica Dijon senfa

1 čajna žličica mediteranske mješavine začina

sol i papar po želji

svježi peršin za posluživanje Salata od crne leće, feta sira i povrća - priprema: Skuhajte leću: isperite suha zrna pod mlazom vode, stavite u lonac zajedno sa svježom vodom i kuhajte otprilike 20 do 30 minuta dok ne omekša. Na jednu šalicu suhe leće trebat će vam dvije šalice vode. Ako želite produbiti okus kuhane leće, skuhajte je na povrtnom temeljcu. U velikoj zdjeli pomiješajte maslinovo ulje, limunov sok, nasjeckani češnjak, senf, mediteransku mješavinu začina, sol i papar. U zdjelu stavite skuhanu leću, nasjeckani svježi krastavac, cherry rajčice, kockice ljubičastog luka i tanke kriške rotkvica. Dodajte i natrgane komadiće feta sira te začinsko bilje po želji. Dobar tek!

