Jeste li čuli za poke kolač? Riječ je o pečenom biskvitu koji se izbode drvenom kuhačom te prelije sirupom s okusom voća, a servira s nešto šlaga. Potječe iz 70-ih godina prošlog stoljeća iz Sjedinjenih Američkih Država, a i dalje je omiljen među osobama svih generacija.

Danas vam donosimo recept za najlakšu verziju poke kolača od borovnica, a koji se nameće kao sjajan proljetni desert.

Imajte na umu da je ovo vrlo fleksibilan recept – bazu kolača čini klasičan biskvit koji možete kupiti već pečenog u trgovini, napraviti prema mješavini iz “kutije”, ili se poslužiti svojim omiljenom receptom. Naš recept za biskvit pronađite ovdje.

Imamo čak i recept za biskvit bez jaja.

Poke kolač od borovnica - sastojci: 1 biskvit

650 g vrhnja za šlag

400 g zaslađenog kondenziranog mlijeka

225 g krem sira sa sobne temperature

150 g svježih borovnica + dodatne za posluživanje

2 žlice limunova soka Poke kolač od borovnica - priprema: Ispecite biskvit na uobičajeni način. Drškom kuhače izbodite rupice po cijelom kolaču - pripazite da biskvit ne probušite do dna. Napravite nadjev: u dobrom blenderu ili sjeckalici povrća pretvorite borovnice u pire, pa ih ručno pomiješajte sa zaslađenim kondenziranim mlijekom i krem sirom dok ne dobijete glatku smjesu. Ručno umiješajte i 250 ml vrhnja za šlag te limunov sok i sve zajedno prelijte preko kolača. Stavite kolač u hladnjak na barem četiri sata da se stisne. Kada ste spremni za posluživanje, od preostalog vrhnja napravite šlag i premažite preko kolača te dodajte dodatne svježe borovnice. Dobar tek!

