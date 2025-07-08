Faširanci od mljevene puretine mogu ispasti iznimno suhi. Baš zato dobro ih je obogatiti s nekim sastojkom koji će im podariti dodatnu sočnost - poput tikvica.



Da bi popečci od mljevene puretine i naribanih tikvica bili puni okusa, začinite ih s nešto svježih i aromatičnih začina poput mente, korijandra, češnjaka, kumina, ali i kajenskim paprom.



Od dobivene smjese možete oblikovati faširance po želji - male, srednje ili velike. Prilagodite samo vrijeme pečenja ovisno o veličini faširanca kako ih ne biste presušili tijekom termičke obrade.



Pečene faširance poslužite u pecivu kao sendvič, uz kuhanu rižu i tjesteninu ili pečeni krumpir. Mogućnosti su brojne. Možete ih čak narezati i staviti na omiljenu salatu.

Faširanci od mljevenog mesa i tikvica - sastojci: 450 g mljevene puretine

200 g naribanih tikvica

2-3 mlada luka

2 žlice sitno nasjeckane svježe mente

2 žlice sitno nasjeckanog svježeg korijandra

1-2 češnja češnjaka

1 čajna žličica mljevenog kumina

1 čajna žličica soli

½ čajne žličice crnog papra

½ čajne žličice kajenskog papra

biljno ulje po želji za pečenje Faširanci od mljevenog mesa i tikvica - priprema: Naribajte tikvice i ocijedite višak tekućine. Stavite naribane tikvice u veliku zdjelu i pomiješajte s nasjeckanim mladim lukom, mentom, korijandrom, češnjakom, kuminom, soli, paprom i kajenskim paprom. Dodajte mljevenu puretinu i sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine - najbolje rukama, ali možete i vilicom. Imajte na umu da će smjesa biti prilično vlažna - ne brinite, to je ono što daje sočnost faširancu. Navlažite ruke vodom pa oblikujte četiri veća faširanca promjera do 10 centimetara. Ispecite ih na zagrijanom ulju u tavi. Pecite faširanac oko pet minuta prije nego što ga okrenete i nastavite peći još pet od šest minuta, sve dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju s obje strane, a meso ne bude pečeno do kraja. Poslužite pečene faširance uz sezonsku salatu i prilog po želji. Dobar tek!

