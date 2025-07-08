Faširanci od mljevene puretine mogu ispasti iznimno suhi. Baš zato dobro ih je obogatiti s nekim sastojkom koji će im podariti dodatnu sočnost - poput tikvica.
Da bi popečci od mljevene puretine i naribanih tikvica bili puni okusa, začinite ih s nešto svježih i aromatičnih začina poput mente, korijandra, češnjaka, kumina, ali i kajenskim paprom.
Od dobivene smjese možete oblikovati faširance po želji - male, srednje ili velike. Prilagodite samo vrijeme pečenja ovisno o veličini faširanca kako ih ne biste presušili tijekom termičke obrade.
Pečene faširance poslužite u pecivu kao sendvič, uz kuhanu rižu i tjesteninu ili pečeni krumpir. Mogućnosti su brojne. Možete ih čak narezati i staviti na omiljenu salatu.
Faširanci od mljevenog mesa i tikvica - sastojci:
- 450 g mljevene puretine
- 200 g naribanih tikvica
- 2-3 mlada luka
- 2 žlice sitno nasjeckane svježe mente
- 2 žlice sitno nasjeckanog svježeg korijandra
- 1-2 češnja češnjaka
- 1 čajna žličica mljevenog kumina
- 1 čajna žličica soli
- ½ čajne žličice crnog papra
- ½ čajne žličice kajenskog papra
- biljno ulje po želji za pečenje
Faširanci od mljevenog mesa i tikvica - priprema:
- Naribajte tikvice i ocijedite višak tekućine. Stavite naribane tikvice u veliku zdjelu i pomiješajte s nasjeckanim mladim lukom, mentom, korijandrom, češnjakom, kuminom, soli, paprom i kajenskim paprom.
- Dodajte mljevenu puretinu i sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine - najbolje rukama, ali možete i vilicom. Imajte na umu da će smjesa biti prilično vlažna - ne brinite, to je ono što daje sočnost faširancu.
- Navlažite ruke vodom pa oblikujte četiri veća faširanca promjera do 10 centimetara.
- Ispecite ih na zagrijanom ulju u tavi. Pecite faširanac oko pet minuta prije nego što ga okrenete i nastavite peći još pet od šest minuta, sve dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju s obje strane, a meso ne bude pečeno do kraja.
- Poslužite pečene faširance uz sezonsku salatu i prilog po želji. Dobar tek!
