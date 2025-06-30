Galerija 2 2 2 2 Ovaj tjedan "pere" nas nostalgija i želimo jesti hranu s kojom smo odrastali u 80-ima. U to vrijeme meso se nije jelo svaki dan, a obroci su bili jednostavni i sastavljeni od lokalno uzgojenih sastojaka.



Umjesto avokada na tostu, chia pudinga i budda bowlova s kvinojom i lososom jeli smo žgance s bijelom kavom, luleke s makom i rizi bizi s pohancima.



Ovaj tjedan na meniju će se naći i francuski krumpir - jelo koje je u 80-ima bila iznimno popularno u Hrvatskoj, a Francuzi za njega nikada nisu čuli.

Odvažit ćemo se i skuhati varivo od krastavaca koji uvijek podijeli mišljenja, a za nedjeljni ručak pripremit ćemo pečeno pile s krumpirima.

Luleki s makom

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata - po jedan za svaki dan ovoga tjedna koji su nadahnuti specijalitetima iz bivše Jugoslavije.

Ponedjeljak, 25.5. - Žganci s bijelom kavom

Kuhani žganci, palenta ili pura nezamjenjivi su dio hrvatske gastronomije. Riječ je o rustikalnom jelu koje se sastoji od kuhane kukuruzne krupice sljubljene s različitim umacima na bazi rajčice, mesom i sirom.



U Hrvatskoj kuhani žganci nekoć su se smatrali pravim težačkim jelom koje bi se doručkovalo prije odlaska na polje. Žganci su se jeli s vrhnjem, čvarcima i prženim lukom na masti, ali i u slatkoj varijanti – na mlijeku ili s bijelom kavom .

Utorak, 26.5. - Varivo od krastavaca

Varivo od krastavaca pravo je ljetno jelo jer mu je glavni sastojak povrće koji je tada u sezoni. Iako je riječ o vrlo jeftinom obroku, on izaziva velike podijele među ljubiteljima hrane već desetljećima. Za njegovu pripremu ne treba vam puno sastojaka niti kulinarskog znanja, a poslužiti ga možete uz krišku kruha.

Krpice sa zeljem

Srijeda, 27.5. - Krpice sa zeljem

Nostalgični tjedan nemoguć je bez krpica sa zeljem . Ono podrazumijeva domaću trganu tjesteninu pomiješanu sa svježim kupusom i nešto začina, a koju možete poslužiti samostalno ili kao prilog uz jela od mesa.

Četvrtak, 28.5. - Francuski krumpir

Nitko ne zna zašto se složenac od ploški krumpira, kuhanih jaja i kobasica zapečenih u pećnici naziva francuski krumpir . Takvo jelo ne postoji u francuskoj gastronomiji, no unatoč tome pod tim se imenom u kontinentalnom dijelu Hrvatske često kuhalo u osamdesetim godinama prošlog stoljeća. Imamo recept!

Rizi bizi

Petak, 29.5. - Rizi bizi

Od Talijana smo posudili ideju za risi e bisi - jelo sastavljeno od graška i riže koje se na ovim prostorima naziva rizi bizi . Može se jesti samo ili poslužiti s kakvim faširancem ili pohanim mesom.

Subota, 30.5. - Luleki s makom

Šufnudle, valjušci i luleki različita su imena za istu austrougarsku slasticu koja je nekoć bila iznimno popularna i u Hrvatskoj. Obično se radila s dodatkom zaslađenog mljevenog maka ili oraha. Mi vam danas predlažemo da luleke napravite s mljevenim makom .

Nedjelja, 31.5. - Pečeno pile

Cijelo pečeno pile možda nije palo u zaborav, ali sve rjeđe se priprema kod kuće. Lakše ga je kupiti već gotovog u trgovini, nego samostalno pripremiti. Ove nedjelje napravit ćemo izuzetak i ispeći ga onako kako treba - s hrskavom kožicom i mekanim mesom - te ga poslužiti uz pečeni krumpir. Mljac!

