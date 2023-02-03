Galerija 0 0 0 0 Prije 400 godina Isola Bella bio je golišavi otok s dvije crkvice, nekoliko povrtnjaka i kućama u kojima su živjeli ribari, a danas je popularna turistička atrakcija, s redovitom trajektnom linijom. Isola Bella nalazi se na jezeru Lago Maggiore na sjeveru Italije, u regiji Pijemont, nedaleko od gradića Stresa. Dio je skupine poznate kao Boromejski otoci (Isole Borromee), koje čine Isola Bella, Isola Madre i Isola dei Pescatori.

Milanska aristokratsko-crkvena obitelj Borromeo vlasnik je tog lijepog otoka, kao i otoka Madre. Isola Bella smjestila se tik do grada Stresa, do kojeg se može doći vlakom iz Milana za otprilike jedan sat. Omiljeno je vikend-odredište Talijana, kao i turista koji žele istražiti Italiju. Otok je dugačak 320 metara i širok 400 metara te podijeljen na palaču s vrtom i malo ribarsko mjesto.

Isola Bella počela je mijenjati svoje lice u 17. stoljeću, kada je i započeo grandiozan projekt uređenja. S više od 20 soba i galerijom s umjetničkim djelima te raskošnim vrtom s kipovima, obeliscima i fontanama, Palazzo Borromeo predstavlja predivno povijesno nasljeđe, ali ljubitelji prirode reći će da su upravo vrtovi s najrazličitijim biljem najljepši na otoku.

Što vidjeti?

Veličanstvena izložba rijetkog cvijeća i bilja uključuje stoljećima staro stablo kamfora, divovsku rabarbaru čiji listovi mogu doseći dva metra, mirisni osmantus, iznimno rijetku Halesiu dipteru s cvjetovima koji nalikuju snježnim pahuljama, zvjezdasti anis i meksički bor.

Živice šimšira, kamelije, ruže, oleandri i agrumi između kojih se slobodno vrzmaju bijeli paunovi predstavljaju nestvaran prizor, a ako imate sreće, raširit će rep kako biste ih mogli vidjeti u punoj raskoši. Vrtovi obaju otoka pripadaju prestižnom krugu britanskog Kraljevskog hortikulturnog društva.

Osim bilja, pozornost plijeni i Napoleonov krevet. Napoleon i supruga Josephine posjetili su Isolu Bellu krajem 18. stoljeća, krevet u kojem je spavao i dalje je izložen. Nevjerojatna (i pomalo bizarna) zbirka lutaka u palači pokazuje čime su se djeca zabavljala prije mobitela i interneta, a pogledati vrijedi i špilju u podrumu s mozaicima od kamenja i školjki u kojoj su se stanari palače hladili u vrućim ljetnim danima.

Kada putovati?

Tijekom zime otok je zatvoren za posjetitelje, a sezona se obično otvara s prvim danima proljeća i traje do otprilike studenog. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni, na ulazu u palaču koja se nalazi odmah do pristaništa brodova, ali s obzirom na gužve (osobito ljeti), preporučuje se unaprijed kupiti ulaznice preko interneta. Dostupne su i kombinirane ulaznice za druge atrakcije poput parka Pallavicino i Isola Madre, koja također ima lijepu povijesnu građevinu, iako manje spektakularnu od palače na Isola Belli, te predivne vrtove.

