Galerija 8 8 8 8 Spacio Matika, jedini je rovinjski vinski podrum koji iz sezone u sezonu kroz okuse, mirise i pjesmu posjetiteljima Rovinja-Rovigno otkriva netaknuti, autentični svijet rovinjske gastronomske baštine kao sastavnica Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana". Kako bi nasljeđe predaka ostalo sačuvano, potrebno je u nadolazećim generacijama odgojiti nove baštinske čuvare u čemu je uvelike uspio projekt "Qua i signèmo a càʃa" danas predstavljen u spaciu Matika.

Projekt koji zajednički provode Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno i Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula povezuje učenike grafičkog dizajna i oblikovanja keramike s lokalnom zajednicom, baštinskim institucijama i tradicijom Rovinja-Rovigno kroz izradu vizualnih i uporabnih rješenja za potrebe spacia Matika poput ručno izrađenih i oslikanih tanjura te grafički oblikovanih i tiskanih podložaka i jelovnika.

Atmosfera u spaciu Matika tijekom predstavljanja bila je uistinu jedinstvena, umjesto uobičajenih gostiju, za stolovima su sjedili učenici prvih razreda rovinjske i pulske škole ponosno promatrajući rezultate svog kreativnog rada pod mentorstvom voditeljice projekta profesorice Tanje Ranić Rovis iz Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno te mentorice Sanje Simenović Bajec iz Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula. Ručno napravljene bijele tanjure na kojima će se od sada servirati rovinjski morski specijaliteti, mladi gastronomski čuvari ukrasili su posebnom tehnikom dočaravši unikatan i neponovljiv motiv morske pjene. Isti motiv nadahnut morem pojavljuje se i na podlošcima baš kao i jelovnici u obliku bataninog oglavnog jedra koji su pokazali učeničko umijeće grafičkog oblikovanja. Najposebniji vizualni moment svakako su bile riječi ispisane rovinjskim dijalektom kojim su učenici poslali gostima svoga grada i regije najljepšu moguću poruku dobrodošlice.

Projekt Qua i signèmo a càʃa - 11 (Foto: Ekomuzej Ecomuseo Batana)

Na početku predstavljanja svima prisutnima obratio se gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno Emil Nimčević s čestitkama na iznimnom rezultatu projekta prvenstveno učenicima te svima ostalima uključenima u projekt „Qua i signèmo a càʃa“.

"Ovaj projekt, financiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta u sklopu programa Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2025. uz potporu Grada Rovinja-Rovigno, Ustanove "Kuća o batani-Casa della batana” i udruge Faro 11, zaslužuje svaku pohvalu. Učenici su kroz oblikovanje tanjura i tiskanih materijala dobili priliku naučiti više o kulturnoj baštini svoga grada i njegovom posebnom jeziku. Osim toga, dogodilo se i ono što je najljepše na ovakvim projektima. Osim stvaranja nove vrijednosti stvorila su se i nova prijateljstva te povezivanja srodnih institucija što je preduvjet za neke buduće suradnje", istaknuo je gradonačelnik Nimčević.

Ovdje smo doma

Mentorica prof. Tanja Ranić Rovis potom je predstavila projekt čiji naziv "Qua i signèmo a càʃa"” ili „Ovdje smo doma" nosi snažnu poruku pripadnosti prostoru i tradiciji odnosno rodnom gradu.

"Baš kao i u mnogobrojnim dosadašnjim projektima tako i u ovom, želja mi je bila potaknuti ljubav prema očuvanju naše gastronomske baštine pa je ovaj projekt Ministarstva turizma bio prilika za spajanje nematerijalne kulturne baštine i umjetnosti, točnije grafike i oblikovanja keramike. Sukladno samoj definiciji ekomuzeja kao muzeja teritorija, htjeli smo nešto darovati vlastitoj zajednici te pokazati da djelatnici u turizmu nisu samo ugostitelji, već da svi zajedno živimo rovinjsku svakodnevicu. Naš SŠEK i pulski ŠPUD zajednički su promišljali opremu spacia Matika pokazujući i dokazujući da je likovnost sastavni dio života i potreba svih nas.

Reakcija djece je bila odlična tim više što se radi o učenicima prvih razreda. S keramikom se rijetko radi na sličnim projektima pa su na ovom dobili priliku naučiti novu vještinu i vidjeti kako se materijalizira njihov rad u nešto uporabno, a opet estetski umjetničko. Osim što su nam sredstva dobivena ovim projektom donijela lončarsko kolo koje nam, uz prije nabavljenu keramičku peć, pruža niz novih mogućnosti, djeca su dobila odgovor na uvijek aktualno pitanje - što ostaje nakon projekta? U ovome to je stečena vještina, tehnika i materijali, ali i konkretan doprinos radu ekomuzeja i zajednici što projekt "Qua i signèmo a càʃa" čini istinski održivim. Zahvaljujem na odličnoj suradnji mentorici iz Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula profesorici Sanji Simeonović Bajec, našoj grafičarki Barbari Galant, ravnateljici Ustanove-Istituzione "Kuća o batani - Casa della batana" Nives Giuricin" te udruzi Faro 11 i Gradu Rovinj-Rovigno na podršci i veselim se nekim novim suradnjama i mogućnostima da kroz učenje i dalje oplemenjujemo našu baštinu", naglasila je Tanja Ranić Rovis.

Projekt Qua i signèmo a càʃa - 7 (Foto: Ekomuzej Ecomuseo Batana)

Tenutak zapisan u povijesti

Ravnateljica Ustanove-Istituzione "Kuća o batani - Casa della batana" Nives Giuricin ocijenila je ovaj projekt jednim od najposebnijih i najemotivnijih: "Kada mladi ljudi, izvrsno mentorirani, stvore pravo umjetničko djelo namijenjeno predstavljanju lokalne gastronomije, nastaje nešto što nadilazi običan projekt: to je trenutak koji zaslužuje biti zapisan u povijesti. Jer kada se mladenačka kreativnost spoji s kulturnom baštinom, tradicija i budućnost počinju govoriti istim jezikom, pretvarajući ideje, okuse i identitet u živu emociju. Ponosni smo na naše mlade generacije koje tek trebaju stasati i sigurni smo da su neki među njima upravo oni s kojima će svoju budućnost graditi Ekomuzej-Ecomuseo "Batana".

Nedjeljni izlet za pamćenje: Osvježenje na jezeru uz dobru hranu i goranske priče +9