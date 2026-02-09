Piletina s čilijem i limetom savršena je kad želite brz, ukusan i efektan obrok, ali bez puno kompliciranja.

Peče se s maslacem i češnjakom, a završava aromatičnim umakom od meda, limete i čilija koji daje savršen balans ljutog, slatkog i kiselkastog. Idealna je za obiteljski ručak, a ni gosti se neće žaliti. Dobar tek!

Piletina s čilijem i limetom - sastojci: 900 g pilećih prsa ili zabataka bez kostiju i kože

2 čajne žličice dimljene paprike u prahu

2 čajne žličice mljevenog kumina

sol, po ukusu

crni papar, po ukusu

30 g hladnog slanog maslaca, narezanog na listiće

12 g svježeg bosiljka

kuhana riža, za posluživanje Umak od čilija i limete 60 g slanog maslaca

1 čajna žličica luka u prahu

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1/2 čajne žličice kajenskog papra

1/2 čajne žličice čilija u prahu

1 čili papričica, očišćena od sjemenki i narezana

115 g meda

80 g svježe iscijeđenog soka limete

15 g svježeg korijandra, sitno nasjeckanog

sol po ukusu Piletina s čilijem i limetom - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U posudi za pečenje pomiješajte 900 g piletine, 12 g češnjaka, 4 g dimljene paprike, 4 g kumina, sol i papar. Po vrhu rasporedite 30 g maslaca narezanog na listiće. Pecite 20–30 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena i sočna. Dok se piletina peče, u manjem loncu na laganoj vatri otopite 60 g maslaca. Dodajte 3 g luka u prahu, 3 g češnjaka u prahu, 1 g kajenskog papra, 1 g čilija i čili papričicu. Maknite s vatre pa umiješajte 115 g meda, 80 g soka limete i 15 g korijandra. Posolite po ukusu. Pečenu piletinu prelijte toplim umakom. Poslužite s rižom i pospite svježim bosiljkom.

