Piletina s čilijem i limetom savršena je kad želite brz, ukusan i efektan obrok, ali bez puno kompliciranja.
Peče se s maslacem i češnjakom, a završava aromatičnim umakom od meda, limete i čilija koji daje savršen balans ljutog, slatkog i kiselkastog. Idealna je za obiteljski ručak, a ni gosti se neće žaliti. Dobar tek!
Piletina s čilijem i limetom - sastojci:
- 900 g pilećih prsa ili zabataka bez kostiju i kože
- 2 čajne žličice dimljene paprike u prahu
- 2 čajne žličice mljevenog kumina
- sol, po ukusu
- crni papar, po ukusu
- 30 g hladnog slanog maslaca, narezanog na listiće
- 12 g svježeg bosiljka
- kuhana riža, za posluživanje
Umak od čilija i limete
- 60 g slanog maslaca
- 1 čajna žličica luka u prahu
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1/2 čajne žličice kajenskog papra
- 1/2 čajne žličice čilija u prahu
- 1 čili papričica, očišćena od sjemenki i narezana
- 115 g meda
- 80 g svježe iscijeđenog soka limete
- 15 g svježeg korijandra, sitno nasjeckanog
- sol po ukusu
Piletina s čilijem i limetom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- U posudi za pečenje pomiješajte 900 g piletine, 12 g češnjaka, 4 g dimljene paprike, 4 g kumina, sol i papar. Po vrhu rasporedite 30 g maslaca narezanog na listiće.
- Pecite 20–30 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena i sočna.
- Dok se piletina peče, u manjem loncu na laganoj vatri otopite 60 g maslaca. Dodajte 3 g luka u prahu, 3 g češnjaka u prahu, 1 g kajenskog papra, 1 g čilija i čili papričicu. Maknite s vatre pa umiješajte 115 g meda, 80 g soka limete i 15 g korijandra. Posolite po ukusu.
- Pečenu piletinu prelijte toplim umakom. Poslužite s rižom i pospite svježim bosiljkom.
