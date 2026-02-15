Gusti sok od marelice ili breskve sa šlagom kreativan je izum kojega se nježno sjećamo - baš kao i limunade u kojoj je plivala kugla sladoleda od vanilije. Prošlost miriše i na traubisodu, koja nije niti vino niti voda nego gazirani sok od grožđa. Na stolovima u kafićima nije bilo neobično vidjeti niti suhi cappuccino koji se u palicama prepoznaje po bijeloj kapi od mliječne pjene što se opire gravitaciji. Uspomene na neka uzbudljivija pića iz mladosti, poput miš-maša (crno vino i gazirani sok od naranče), bambusa (vino i kola) i dalje su živa.

Komplet i kompletić

Otputujemo li koje desetljeće u prošlost naići ćemo i na kompletić - ili bolje rečeno komplet, kako su pravi dečki zvali kombinaciju rakije i kave. U doba kad se po traperice išlo u Trst pila su se većinom domaća pića. Rum-kola je mirisala na kolače, a uz popularnu džus-votku pio se i džin (ili votka) fizz. Radi se o osvježavajućem koktelu u kojem bi se osim bijelog alkohola našao limun i mineralna ili soda voda.

To će piće u američkim devedesetima postati poznato kao Skinny Bitch - omiljeni koktel manekenki i sportaša koji popularnost duguje skromnom broju kalorija, osvježavajućem okusu i dovoljnoj količini alkohola, a barove i klubove Los Angelesa i New Yorka preplavilo je kasnih devedesetih.

Bijelo vino i malinovac

Soda-voda ili mineralna dodavala se i gotovo izumrlom Mussoliniju, piću koje se još uvijek može naći na mjestima koja njeguju nostalgiju na svojim kartama pića. U Zagrebu ga primjerice možete popiti u najstarijem kafiću u gradu: Pod starim krovovima na Gornjem gradu, poznatom i kao Kod Žnidaršića. Mussolini spaja bijelo vino i mjehuriće s himpersaftom ili malinovcem koji bi lijepo ublažavao ondašnje kiseliše. A maknete li sok iz te formule dobit ćete gemišt, špricer ili škropec. U potonjem, piću za gospone, bijelo vino bi se tek poškropilo mineralnom.

Gemišti na metre

Dečki su pak na stojećki znali piti gemište na metre iz čiste zabave. Mnogi Zagrepčani dobro pamte i mirogojčeke (domaći brendi) i fiftiće (pola domaći brendi - pola pelinkovac), a neki nostalgičari s kontinenta još uvijek, kod kuće, toče mlijeko u kruškovac i oživljavaju uspomene na neka dobra stara vremena.

