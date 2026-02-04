Krepka juha s piletinom savršeno je zimsko jelo. Kada joj se doda nešto povrća i riže dobiva se ukusna kombinacija koja će vas zagrijati i zasititi, a pogotovo ako se servira topla – ravno sa štednjaka.

Najbolji okus dobit ćete ako za juhu upotrijebite pileći zabatak bez kože i kostiju – ovo je komad piletine koji daje najviše okusa. Nasjeckajte ga na manje komade i skuhajte zajedno sa rižom i povrćem, a okus osvježite s nešto limunova soka i svježeg peršina.

Za pripremu cijelog jela bit će vam potrebno tek oko 35 minuta.

PIleća juha s rižom - sastojci: 2 l vode

450 g pilećeg zabataka bez kosti i kože

100 g riže dugog zrna

2 mrkve

2 stapke celera

2 lovorova lista

2 limuna

2-3 češnja češnjaka

1 luk

½ čajne žličice sušenog timijana

biljno ulje po želji

sol i papar po želji

svježi peršin za posluživanje PIleća juha s rižom - priprema: U velikom loncu zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte luk, mrkvu i celer nasjeckanu na komade – pirjajte povrće oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još oko pola minute. Podlijte sadržaj lonca s vodom, dodajte nasjeckanu piletinu i lovorove listove i kuhajte sve zajedno oko 10 minuta. Potom dodajte i rižu koju ste prethodno isprali pod mlazom čiste vode. Nastavite sve zajedno kuhati još oko 20 minuta, dok se riža i meso ne obradi termički do kraja. Začinite sa sušenim timijanom. Posolite i popaprite po želji. Pred kraj kuhanja u lonac s varivom dodajte svježe iscijeđeni sok limuna, a varivo poslužite vruće sa svježim listićima peršina. Dobar tek!

Juha ratnika: Popularno jelo iz kineskih restorana koje "nitko ne može skuhati sam" +0