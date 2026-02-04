Krepka juha s piletinom savršeno je zimsko jelo. Kada joj se doda nešto povrća i riže dobiva se ukusna kombinacija koja će vas zagrijati i zasititi, a pogotovo ako se servira topla – ravno sa štednjaka.
Najbolji okus dobit ćete ako za juhu upotrijebite pileći zabatak bez kože i kostiju – ovo je komad piletine koji daje najviše okusa. Nasjeckajte ga na manje komade i skuhajte zajedno sa rižom i povrćem, a okus osvježite s nešto limunova soka i svježeg peršina.
Za pripremu cijelog jela bit će vam potrebno tek oko 35 minuta.
PIleća juha s rižom - sastojci:
- 2 l vode
- 450 g pilećeg zabataka bez kosti i kože
- 100 g riže dugog zrna
- 2 mrkve
- 2 stapke celera
- 2 lovorova lista
- 2 limuna
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 luk
- ½ čajne žličice sušenog timijana
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
- svježi peršin za posluživanje
PIleća juha s rižom - priprema:
- U velikom loncu zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte luk, mrkvu i celer nasjeckanu na komade – pirjajte povrće oko pet minuta dok ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još oko pola minute.
- Podlijte sadržaj lonca s vodom, dodajte nasjeckanu piletinu i lovorove listove i kuhajte sve zajedno oko 10 minuta. Potom dodajte i rižu koju ste prethodno isprali pod mlazom čiste vode. Nastavite sve zajedno kuhati još oko 20 minuta, dok se riža i meso ne obradi termički do kraja. Začinite sa sušenim timijanom. Posolite i popaprite po želji.
- Pred kraj kuhanja u lonac s varivom dodajte svježe iscijeđeni sok limuna, a varivo poslužite vruće sa svježim listićima peršina. Dobar tek!
