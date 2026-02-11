LEGO je predstavio novi LEGO Art set inspiriran djelom francuskog impresionista Claudea Moneta – "Most na jezeru s lopočima" iz njegova slavnog ciklusa "Lopoči". Riječ je o ambicioznom kompletu od čak 3179 dijelova, nastalom u suradnji s njujorškim Metom, u kojem je izloženo originalno djelo.

Set poziva zaljubljenike u kockice i umjetnost da reinterpretiraju ovo djelo iz 1899. godine. Model odaje počast Monetu - njegovoj ljubavi prema prirodi i njegovu vrtu u Givernyju u Francuskoj koji mu je bio najveća inspiracija i zbog čega ga je, u svako doba godine, i ovjekovječio u ovom ciklusu velikih panoa.

Novi LEGO-ov set vjerno prenosi prepoznatljive elemente originala. Set “za kućnu upotrebu” dolazi s okvirom i ugrađenim zidnim nosačem, a posjetitelji Meta imat će stvarno posebnu priliku “ući” u djelo i pozirati iza mosta u LEGO-ovoj reprodukciji slike u prirodnoj veličini.

Iako mnogi LEGO i dalje smatraju sječjim igračkama, danska kompanija posljednjih je godina jasno pokazala da njihovi proizvodi odavno nadilaze tu kategoriju. LEGO danas predstavlja spoj dizajna, inženjerstva, nostalgije i kolekcionarstva – a broj odraslih fanova (AFOL – Adult Fans of LEGO) stalno raste.

LEGO je do sada razvio čitave linije setova namijenjenih odraslima. Oznaka 18+ i elegantne crne kutije signaliziraju da se ne radi o klasičnim igračkama, već o kompleksnim projektima i dekorativnim predmetima.

Ozbiljne LEGO serije uključuju LEGO Icons - detaljne replike arhitekture, vozila i modularnih zgrada, LEGO Architecture – svjetske znamenitosti, LEGO Botanical Collection – sofisticirani cvjetni aranžmani ili biljke u teglama koje ne venu, LEGO Art – slavna umjetnička djela i ikone pop-kulture te LEGO Technic – tehnički napredne modele s mehanizmima koji doista funkcioniraju.

