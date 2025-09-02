Losos na toskanski napravljen prema ovom jednostavnom receptu jednako je prikladan za svečani ručak i za brzu večeru usred radnog tjedna. Raskošan kremasti umak od vrhnja, sušenih rajčica, češnjaka i parmezana osvježen je mladim špinatom i aromatičnim bosiljkom, a sve okuse fino zaokružuju bijelo vino i maslac.

Priprema je jednostavna, treba vam samo jedna tava, a rezultat izgleda i miriše kao da dolazi iz vrhunskog restorana. Poslužite s pireom od krumpira, graška ili batata, rižom ili povrćem i uživajte.

Losos na toskanski - sastojci: 6 komada svježeg lososa, svaki od 110 g

90 g svježeg mladog špinata

360 ml vrhnja za kuhanje

100 g sušenih rajčica iz ulja

50 g ribanog parmezana

5 češnjeva češnjaka, nasjeckanih

60 ml bijelog vina

2 žlice ulja od sušenih rajčica

15 g maslaca

1 žlica svježeg bosiljka, nasjeckanog

sol, po ukusu

papar, po ukusu Losos na toskanski - priprema: U dubljoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte i maslac i ulje od sušenih rajčica. U tavu stavite komade lososa, s kožom prema gore (ako je ne skidate). Pržite nekoliko minuta, zatim pažljivo okrenite svaki komad i pržite još nekoliko minuta. Izvadite losos i ostavite ga sa strane. U tavu dodajte sušene rajčice i pržite 1 minutu. Dodajte češnjak pa nakon 15 sekundi deglazirajte tavu bijelim vinom i pustite da se malo reducira. Zatim dodajte vrhnje za kuhanje, parmezan, sol i papar. Kuhajte 3-4 minute ili dok se ne umak zgusne, a zatim umiješajte špinat. Nakon što špinat uvene, vratite losos i kuhajte još nekoliko minuta.

