Losos na toskanski napravljen prema ovom jednostavnom receptu jednako je prikladan za svečani ručak i za brzu večeru usred radnog tjedna. Raskošan kremasti umak od vrhnja, sušenih rajčica, češnjaka i parmezana osvježen je mladim špinatom i aromatičnim bosiljkom, a sve okuse fino zaokružuju bijelo vino i maslac.
Priprema je jednostavna, treba vam samo jedna tava, a rezultat izgleda i miriše kao da dolazi iz vrhunskog restorana. Poslužite s pireom od krumpira, graška ili batata, rižom ili povrćem i uživajte.
Losos na toskanski - sastojci:
- 6 komada svježeg lososa, svaki od 110 g
- 90 g svježeg mladog špinata
- 360 ml vrhnja za kuhanje
- 100 g sušenih rajčica iz ulja
- 50 g ribanog parmezana
- 5 češnjeva češnjaka, nasjeckanih
- 60 ml bijelog vina
- 2 žlice ulja od sušenih rajčica
- 15 g maslaca
- 1 žlica svježeg bosiljka, nasjeckanog
- sol, po ukusu
- papar, po ukusu
Losos na toskanski - priprema:
- U dubljoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte i maslac i ulje od sušenih rajčica.
- U tavu stavite komade lososa, s kožom prema gore (ako je ne skidate). Pržite nekoliko minuta, zatim pažljivo okrenite svaki komad i pržite još nekoliko minuta.
- Izvadite losos i ostavite ga sa strane. U tavu dodajte sušene rajčice i pržite 1 minutu.
- Dodajte češnjak pa nakon 15 sekundi deglazirajte tavu bijelim vinom i pustite da se malo reducira.
- Zatim dodajte vrhnje za kuhanje, parmezan, sol i papar. Kuhajte 3-4 minute ili dok se ne umak zgusne, a zatim umiješajte špinat.
- Nakon što špinat uvene, vratite losos i kuhajte još nekoliko minuta.
