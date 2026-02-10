Nutella ili slični kupovni namazi na bazi lješnjaka mogu biti sjajan nadjev za razne slastice – dodati ih možete u kekse, kolače i torte. Namaz od lješnjaka može biti i sjajan nadjev za finu roladu.
Donosimo vam recept za roladu od Nutelle i komadića lješnjaka koja se može pripremiti u šokantno kratkom vremenu. Da biste napravili biskvit bit će vam potrebno oko 20-ak minuta.
Najvažniji korak u cijelom postupku jest pažljivo zarolati pečeni biskvit kada ga izvadite iz pećnice - ključno je da bude topao dok ga rolate kako se ne bi raspukao i kako bi zadržao svoj prepoznatljivi oblik i kada se ohladi. Premažite ga nadjevom tek kad se biskvit ohladi, te poslužite.
Rolada s Nutellom - sastojci:
- 250 g Nutelle
- 100 g glatkog brašna
- 100 g smeđeg šećera
- 50 g nasjeckanih lješnjaka
- 3 velika jaja
- 1 žlica likera od lješnjaka
- 1 čajna žličica praška za pecivo
- 1 žlica biljnog ulja
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- kakao prah za posipanje
Rolada s Nutellom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pravokutni lim za pečenje obložite papirom za pečenje i stavite sa strane.
- Napravite biskvit za roladu: mikserom izmiješajte jaja, smeđi šećer i vaniliju u jednoličnu smjesu. Dodajte ulje i liker od lješnjaka. Prosijajte brašno i ručno ga umiješajte u smjesu zajedno s praškom za pecivo. Tekstura biskvita će biti bolja ako smjesu što manje miješate.
- Pripremljenu glatku smjesu za biskvit izlijte na lim za pečenje i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 10 do 15 minuta, dok nije pečeno do kraja. Biskvit bi se trebao lagano odvajati od rubova papira za pečenje te biti elastičan na dodir.
- Pečeni biskvit za roladu odmah izvadite iz pećnice te preokrenite na pripremljenu pamučnu krpu koju ste prethodno lagano navlažili. Odvojite ga od papira za pečenje i zarolajte u čvrstu roladu. Pustite da se biskvit tako ohladi do kraja.
- Ohlađenu roladu pažljivo odmotajte, premažite je Nutellom i nasjeckanim lješnjacima te ponovo zarolajte i pospite kakaom. Narežite i uživajte u kolaču. Dobar tek!
