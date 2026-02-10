Nutella ili slični kupovni namazi na bazi lješnjaka mogu biti sjajan nadjev za razne slastice – dodati ih možete u kekse, kolače i torte. Namaz od lješnjaka može biti i sjajan nadjev za finu roladu.

Donosimo vam recept za roladu od Nutelle i komadića lješnjaka koja se može pripremiti u šokantno kratkom vremenu. Da biste napravili biskvit bit će vam potrebno oko 20-ak minuta.

Najvažniji korak u cijelom postupku jest pažljivo zarolati pečeni biskvit kada ga izvadite iz pećnice - ključno je da bude topao dok ga rolate kako se ne bi raspukao i kako bi zadržao svoj prepoznatljivi oblik i kada se ohladi. Premažite ga nadjevom tek kad se biskvit ohladi, te poslužite.

Rolada s Nutellom - sastojci: 250 g Nutelle

100 g glatkog brašna

100 g smeđeg šećera

50 g nasjeckanih lješnjaka

3 velika jaja

1 žlica likera od lješnjaka

1 čajna žličica praška za pecivo

1 žlica biljnog ulja

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

kakao prah za posipanje Rolada s Nutellom - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pravokutni lim za pečenje obložite papirom za pečenje i stavite sa strane. Napravite biskvit za roladu: mikserom izmiješajte jaja, smeđi šećer i vaniliju u jednoličnu smjesu. Dodajte ulje i liker od lješnjaka. Prosijajte brašno i ručno ga umiješajte u smjesu zajedno s praškom za pecivo. Tekstura biskvita će biti bolja ako smjesu što manje miješate. Pripremljenu glatku smjesu za biskvit izlijte na lim za pečenje i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 10 do 15 minuta, dok nije pečeno do kraja. Biskvit bi se trebao lagano odvajati od rubova papira za pečenje te biti elastičan na dodir. Pečeni biskvit za roladu odmah izvadite iz pećnice te preokrenite na pripremljenu pamučnu krpu koju ste prethodno lagano navlažili. Odvojite ga od papira za pečenje i zarolajte u čvrstu roladu. Pustite da se biskvit tako ohladi do kraja. Ohlađenu roladu pažljivo odmotajte, premažite je Nutellom i nasjeckanim lješnjacima te ponovo zarolajte i pospite kakaom. Narežite i uživajte u kolaču. Dobar tek!

