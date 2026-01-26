Ukusan obrok može se napraviti od šačice cjenovno prihvatljivih sastojaka. Cucina povera ili sirotinjska kuhinja je upravo takav koncept, a oslanja se na pripremu finih jela uz minimalne sastojke.
Ovaj recept za tjesteninu s mrkvicom i graškom dobar je primjer. Da biste ga napravili ne treba vam puno vremena ni novca - složiti ga možete u manje od pola sata s oko pet eura.
U jelu možete upotrijebiti tjesteninu po želji - sve od špageta do makarona. Ako na raspolaganju nemate povrće iz recepta zamijenite ga onime koje imate u hladnjaku i smočnici i trebate ga potrošiti.
Tjestenina s mrkvom i graškom - sastojci:
- 250 g tjestenine
- 150 g smrznutog graška
- 120 g vrhnja za kuhanje
- 2 mrkve
- 2 češnja češnjaka
- par cherry rajčica
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Tjestenina s mrkvom i graškom - priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. U vodu ubacite i očišćene te nasjeckane mrkve i kuhajte sve zajedno dok se tjestenina ne skuha al dente, a mrkve ne omekšaju. Sačuvajte šalicu vode u kojoj se kuhala tjestenina.
- Na tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani češnjak i cherry rajčice u trajanju od oko jedne minute – pazite da vam češnjak ne zagori. Dodajte i smrznuti grašak te pirjajte oko jedne minute. Podlijte sadržaj lonca s vrhnjem za kuhanje i razrijedite vodom od kuhanja tjestenine. Pustite da sve zajedno prokuha par minuta.
- Dodajte skuhanu tjesteninu i mrkve, začinite sa solju i paprom i poslužite. Ako na raspolaganju imate i nešto parmezana, dodajte ga jelu. Dobar tek!