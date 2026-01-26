Ukusan obrok može se napraviti od šačice cjenovno prihvatljivih sastojaka. Cucina povera ili sirotinjska kuhinja je upravo takav koncept, a oslanja se na pripremu finih jela uz minimalne sastojke.

Ovaj recept za tjesteninu s mrkvicom i graškom dobar je primjer. Da biste ga napravili ne treba vam puno vremena ni novca - složiti ga možete u manje od pola sata s oko pet eura.

U jelu možete upotrijebiti tjesteninu po želji - sve od špageta do makarona. Ako na raspolaganju nemate povrće iz recepta zamijenite ga onime koje imate u hladnjaku i smočnici i trebate ga potrošiti.

Tjestenina s mrkvom i graškom - sastojci: 250 g tjestenine

150 g smrznutog graška

120 g vrhnja za kuhanje

2 mrkve

2 češnja češnjaka

par cherry rajčica

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Tjestenina s mrkvom i graškom - priprema: Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. U vodu ubacite i očišćene te nasjeckane mrkve i kuhajte sve zajedno dok se tjestenina ne skuha al dente, a mrkve ne omekšaju. Sačuvajte šalicu vode u kojoj se kuhala tjestenina. Na tavi zagrijte malo ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani češnjak i cherry rajčice u trajanju od oko jedne minute – pazite da vam češnjak ne zagori. Dodajte i smrznuti grašak te pirjajte oko jedne minute. Podlijte sadržaj lonca s vrhnjem za kuhanje i razrijedite vodom od kuhanja tjestenine. Pustite da sve zajedno prokuha par minuta. Dodajte skuhanu tjesteninu i mrkve, začinite sa solju i paprom i poslužite. Ako na raspolaganju imate i nešto parmezana, dodajte ga jelu. Dobar tek!

Hrana koja "diže iz mrtvih" nakon novogodišnjeg tuluma +0