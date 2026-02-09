Galerija 0 0 0 0 Ovaj tjedan u potrazi smo za jako finim i jednostavnim jelima za koji nam treba puno namirnica niti skupih sastojaka. Uistinu, ukusna jela mogu se složiti od namirnica koje većina Hrvata ima u svojim smočnicama i u hladnjaku.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo sa skromnim receptom za prefinu verziju variva od graha oplemenjenu začinima za curry, a koja će se savršeno sljubiti s kuhanom rižom.

Na meniju će se naći i jednostavan gulaš od krumpira za koji vam ne treba puno sastojaka, souffle omlet od nešto jaja i začina, kao i fina tjestenina s umakom od rajčica.

Komplicirani sastojci ne trebaju vam niti da biste napravili mirisne rolice od cimeta s jabukama koje ćemo peći ovoga vikenda.

Grah (Foto: Shutterstock)

Ponedjeljak, 9.2. - Curry grah

Varivo od graha je jedno od cjenovno najprihvatljivijih jela koja se mogu napraviti. Uz to može to biti i brzinski ručak, a pogotovo ako upotrijebite grah iz konzerve. Dubinu okusa ovoga jela ponudit će začini koje se inače nalaze u curryju. Imamo recept!

Utorak, 10.2. - Tjestenina s umakom od rajčice

Paccheri alla Vittorio je tradicionalno talijansko jelo koja spaja tek šačicu cjenovno prihvatljivih sastojaka u jednu savršenu kombinaciju: cjevastu tjesteninu, rajčice i nešto maslaca. S obzirom da se priprema od sastojaka koje većina ima u svojoj kuhinji, sjajan je izbor kada vam se jede nešto fino, a niste bili u tjednoj nabavci hrane.

Srijeda, 11.2. - Gulaš od krumpira

Od doba Austro-Ugarske u Austriji se jede ovo skromno jelo - gulaš od krumpira, a koji se po želji može obogatiti i s nešto kobasica. Gulaš je vrlo zasitan, ima brašnasto-kremastu teksturu, a idealan je izbor za zimu. Evo i kako se radi.

Gulaš od krumpira i kobasica (Foto: Shutterstock)

Četvrtak, 12.2. - Souffle omlet

Odvajanje žumanjaka od bjelanjaka uobičajen je proces u pripremi biskvita za kolače i torte. No jeste li pokušali na taj način napraviti omlet? Istučete li žumanjke i bjelanjke odvojeno prije nego što ih sljubite te ispečete na tavi, dobit ćete omlet mekan poput oblaka. Nazivaju ga još i souffle omlet.

Petak, 13.2. - Salata s tunom

Brzinska salata od kus-kusa i tune iz konzerve sjajan je izbor za ručak na posni petak. Ne samo da ne iziskuje puno sastojaka, već se radi i u vrlo kratkom roku. Da biste skuhali kus-kus ne morate čak niti paliti štednjak – dovoljno je vodu zagrijati u kuhalu za vodu i preliti je preko sitnih zrnaca pšenične krupice te pustiti da se namače oko pet minuta.

Rolice od jabuke i cimeta (Foto: Shutterstock)

Subota, 14.2. - Rolice od jabuke i cimeta

Rolice od jabuke i cimeta divan su desert koji je idealan za obiteljska okupljanja ili romantične prigode u zimsko doba. One spajaju mekano tijesto i bogati slatki nadjev u fantastičnu kombinaciju idealnu za doručak, međuobrok ili desert – uz šalicu omiljenog toplog napitka.

Nedjelja, 15.2. - Piccata

Piletina, limun i nešto kapara tri su glavna sastojaka ovog prefinog talijanskog jela. Piccata je najbolji dokaz da su jednostavna jela najčešće i najslasnija. Mi vam ga danas predlažemo za nedjeljni ručak.

