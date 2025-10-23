Postoji nešto neodoljivo utješno u mirisu goveđeg gulaša koji se polako krčka satima, dok se bogati okusi mesa, vina, temeljca i začinskog bilja stapaju u savršeno skladnu cjelinu. Ovaj francuski klasik priprema se u pećnici, što omogućuje da se sastojci polako i bez žurbe kuhaju u vlastitom soku. Meso će biti mekano i sočno, a slatkoća mrkve i krumpira zaokružit će ovo jelo koje je istodobno rustikalno i elegantno — savršeno za hladnije dane.

Meso se prvo zapeče, a zatim polako kuha u pećnici s vinom, temeljcem i začinskim biljem, dok ne postane tako mekano da se raspada pod vilicom. Rezultat? Gulaš s dubokim, slojevitim okusom i bogatim, baršunastim umakom koji traži komad domaćeg kruha za umakanje i potpuni umami.

Goveđi gulaš iz pećnice - sastojci: 1,4 kg goveđeg filea bez kostiju, narezanog na komade od cca 4 cm

2 čajne žličice soli

1 čajna žličica svježe mljevenog crnog papra

3 žlice maslinovog ulja

2 srednja žuta luka, narezana na kocke od 2,5 cm

7 češnjeva češnjaka, oguljenih i zgnječenih

2 žlice balzamičnog octa

1,5 žlice koncentrata rajčice

30 g glatkog brašna

480 ml suhog crnog vina

480 ml goveđeg temeljca

480 ml šalice vode

1 lovorov list

½ čajne žličice sušenog timijana

1,5 čajne žličice šećera

4 velike mrkve, oguljene i dijagonalno narezane na komade od 2,5 cm

450 g malih bijelih krumpira, prerezanih na pola

svježi peršin, nasjeckan, za posluživanje (po želji) Goveđi gulaš iz pećnice - priprema: Zagrijte pećnicu na 165 stupnjeva i postavite rešetku niže od sredine. Prosušite govedinu papirnatim ručnikom i začinite solju i paprom. U velikom gusanom loncu zagrijavajte 1 žlicu maslinovog ulja na srednje jakoj vatri dok ne postane vruće i sjajno. Popržite meso u 3 ture, okrećući ga hvataljkom, oko 5 minuta po turi - dodajte još po jednu žlicu ulja za svaku turu. Prebacite meso na veliki tanjur i ostavite sa strane. Dodajte luk, češnjak i balzamični ocat pa kuhajte, miješajući i stružući dno kuhačom, oko 5 minuta. Dodajte koncentrat rajčice i kuhajte još minutu. Vratite meso sa sokovima u lonac i usipajte brašno. Miješajte kuhačom i kuhajte 1 do 2 minute. Dodajte vino, goveđi temeljac, vodu, lovorov list, majčinu dušicu i šećer. Miješajte kuhačom i pustite da zakuha. Poklopite, prebacite u zagrijanu pećnicu i pirjajte 2 sata. Izvadite lonac iz pećnice i dodajte mrkvu i krumpir. Poklopite i vratite u pećnicu na još oko sat vremena ili dok se povrće ne skuha, meso ne omekša i tekućina se ne zgusne. Izvadite lovorov list i bacite ga, zatim kušajte i po potrebi začinite.

