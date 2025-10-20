Galerija 2 2 2 2 Da biste svaki dan jeli nešto hranjivo i ukusno ne treba potrošiti bogatstvo u trgovini – i od skromnih namirnica nastaju slasni obroci. Tjedan započinjemo tjesteninom kojoj slast daju sir i špek, a nismo zaboravili ni na kremasta variva koja griju i daju energiju. Za kraj tjedna imamo i neodoljivu tortu koja se radi od samo dvaju sastojaka.

Ponedjeljak – Tjestenina sa sirom, špekom i graškom

Pasta alla carbonara prepoznatljivo je talijansko jelo od tjestenine, jaja, pecorina i guancialea, a koje je iznimno popularno i u Hrvatskoj. Mi vam nudimo njegovu dostojnu zamjenu, u koju ide sir, špek i nešto graška, a koje oduševljava na prvi griz. Recept vas čeka ovdje.

U kremasto varivo od graha možete dodati i malo špinata i sušenih rajčica (Foto: Shutterstock)

Utorak – Kremasto varivo od graha

Jednostavan i cjenovno prihvatljiv ručak može se napraviti od relativno malo novca. Ovo kremasto varivo od graha najbolji je dokaz tomu. Dio kuhanog graha izblendajte u sjeckalici, a dio ostavite u prirodnom obliku. Na taj način varivo će dobiti kremastu teksturu. Poslužite ga s kriškom domaćeg kruha. Ovdje kliknite za recept.

Srijeda – Njoki s kobasicama

Što kažete na njoke u sočnom umaku na bazi rajčica i kobasica? Kupite li već gotove njoke u trgovini, cijeli ručak može biti gotov za 20-ak minuta. Najbolje od svega? Jelo se priprema u jednom loncu, što smanjuje vrijeme pripreme, ali i pranja i pospremanja nakon ručka. Ovdje je i recept.

Četvrtak – Povrtno varivo s piletinom

Fina variva s puno povrća, koja će vas dobro i ugrijati, odličan su dodatak zimskom kućnom meniju. Jednostavno varivo s krumpirom, mrkvom, brokulom, graškom, kukuruzom i piletinom bit će gotovo za samo 40 minuta, a dat će vam snagu za cijeli dan. Ovdje kliknite za recept.

Losos u lisnatom tijestu (Foto: Shutterstock)

Petak – Losos u lisnatom tijestu

En croûte je francuski naziv za način pečenja u tijestu, bilo lisnatom ili onome za pite. Jedan od najpopularnijih specijaliteta koji se priprema tom tehnikom je saumon croûte, odnosno losos pečen u lisnatom tijestu. Recept pronađite ovdje.

Subota – Paprikaš

Ovisno o ukusima, može biti pikantniji ili nešto blaži, no kako god ga spremili, teško nam se zaustaviti samo na jednom tanjuru. Ako niste dugo skuhali pileći paprikaš, prisjetite se recepta i skuhajte ga već za sutrašnji ručak. Poslužite ga uz široke rezance ili valjuške i ne zaboravite dodati barem jednu žlicu kiselog vrhnja! Ovdje je recept.

Ilustracija za tortu napravljenu od samo dva sastojka (Foto: Shutterstock)

Nedjelja – Torta od čokolade

Fina torta može se ispeći samo s dvama sastojcima – od jaja i čokolade. Donosimo vam najlakši recept za ukusan desert kojim ćete iznenaditi sve ukućane. Ako na raspolaganju imate Nutellu ili neki sličan kupovni namaz na bazi lješnjaka, možete ga upotrijebiti i za ovu tortu od dvaju sastojaka.

