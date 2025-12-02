Galerija 10 10 10 10 Kuća za odmor Wild Rose šarmantna je stogodišnjakinja u blizini Samobora, skrivena među slikovitim brežuljcima samo tridesetak kilometara od Zagreba. Ovaj čarobni kutak nudi jedinstveni spoj tišine, svježeg zraka i očaravajućih pogleda, savršeno uklopljenih u udobnost pažljivo uređena doma.

“Priroda nije mjesto koje posjećujemo; ona je dom” moto je pod kojim je uređen svaki detalj ove kuće i misao čije ćete istinitosti postajati sve svjesniji sa svakim trenutkom provednim ovdje.

Kuća za odmor Wild Rose prostire se na 150 kvadrata i nudi smještaj za do osam osoba. Raspored tri udobne spavaće sobe omogućuje bezbrižan odmor većim obiteljima i grupama, a dvije moderno uređene kupaonice, od kojih jedna uključuje hidromasažnu kadu, osiguravaju dodatnu razinu komfora.

Prostrana dnevna soba, potpuno opremljena kuhinja s hladnjakom i aparatom za kavu te perilica rublja čine boravak praktičnim i jednostavnim u svim godišnjim dobima. Gostima su na raspolaganju i terasa, balkon s pogledom koji oduševljava, vrt s roštiljem te dječje igralište.

Oni koji su već boravili u kući Wild Rose često ističu kako ih je kuća osvojila toplinom, prostranošću i nevjerojatnim pogledom, dok su domaćine opisali kao iznimno drage i gostoljubive. Cijena boravka u Wild Rose iznosi 198 eura po noćenju, a popis sadržaja i sve detalje ponude možete pronaći na Bookingu.

Blizina Samoborskog gorja i Žumberka otvara mogućnosti za brojne aktivnosti u prirodi - planinarenje, jahanje, istraživanje slikovitih biciklističkih ruta, kao i za upoznavanje kulturnih i gastronomskih vrijednosti ovog kraja. Ljubazni će vam domaćini rado pomoći u planiranju izleta, opskrbiti vas svim informacijama i potruditi se kako biste doživjeli i ona skrivena čuda i ljepote ovog kraja.

Samo desetak minuta vožnje dijeli vas od centra Samobora, dok se na pješačkoj udaljenosti nalaze neki od najljepših planinarskih domova u regiji, poput Japetića i Svetog Bernarda, do kojih se dolazi ugodnom šetnjom od oko pola sata. Divljina, tišina i osjećaj potpunog mira ono su što kuću Wild Rose čini posebnom. Kaže se da slika govori tisuću riječi, no tek posjet ovom mjestu može otkriti njegovu pravu ljepotu.

