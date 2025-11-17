Galerija 2 2 2 2 Ovaj tjedan u potrazi smo za ukusnim, finim i zasitnim jelima. Koncentrirat ćemo se na jednostavna jela koja se pripremaju bez puno filozofiranja, suđa i kućanskih aparata.

Ponedjeljak – Tjestenina alla carbonara

Tjedan otvaramo obožavanom carbonarom. Pasta alla carbonara tradicionalno je talijansko jelo koje potječe iz regije Lacij, a priprema se od svega nekoliko sastojaka. Kremasta tekstura dobiva se upotrebom domaćih jaja, dok mu bogatstvo okusa daje slanina od sušenih svinjskih obraza po imenu guanciale i tvrdi sir od ovčjeg mlijeka pecorino. Ovdje je i recept.

Utorak – Svinjski kotleti s krumpirima iz pećnice

Cijeli ručak možete napraviti u pećnici. Svinjske kotlete premažite finom marinadom, poslažite na pleh s krumpirima i stavite u pećnicu. Riječ je o jelu pikantnog okusa s uravnoteženom dozom slatkoće i kiselosti koje će oduševiti sve ukućane. Ovdje kliknite za recept.

Svinjski kotleti pečeni u pećnici (Foto: Shutterstock)

Srijeda – Dalmatinska čičvarda

Varivo od slanutka, u Dalmaciji znano i kao čičvarda, mirisno je, gusto, aromatično i obogaćeno slaninom. Toliko je dobro da bismo ga mogli jesti svaki dan. Slobodno u njega ukuhajte i koju domaću kobasicu. Evo kako se radi.

Četvrtak – Bolonjez s tjesteninom

Sigurno ste nebrojeno puta kuhali ili jeli tjesteninu s umakom bolognese, no samo ga rijetki znaju pripremiti onako kako treba. Za početak – umak se kuha duže od dva sata na laganoj vatri. I ne, ne služi se sa špagetima, nego sa širokom tjesteninom poput tagliatella. Donosimo vam izvorni recept za umak bolognese u kojem će baš svi uživati.

Krumpir salata s tunom (Foto: Shutterstock)

Petak – Krumpir-salata s tunom

Salata od krumpira jednostavno je jelo koje se uz prave dodatke lako pretvara u hranjivi ručak ili večeru. Kako bi krumpiri bili ukusniji, prelijte ih toplim temeljcem od povrća ili ribe, koji se izvrsno slaže s tunom. Imamo recept!

Gulaš od junetine (Foto: Shutterstock)

Subota – Gulaš od junetine

Kakav bi to tjedan bez finih, domaćih jela. Za subotu vam predlažemo upravo gulaš od junetine. Juneće meso za gulaš narezano na kocke natrljajte solju i paprom, ostavite da se marinira u hladnjaku nekoliko sati prije nego što ga uvaljate u brašno pa ga stavite pirjati u loncu. Gulaš će imati bolji okus ako ga podlijete mesnim temeljcem, ali i ako u njega dodate jednu žličicu senfa. Evo što točno morate učiniti.

Štrudla s višnjama (Foto: Recepttura)

Nedjelja – Štrudla s vanilijom i višnjama

Poželite li zasladiti vikend, predlažemo vam štrudlu od višanja i kreme od vanilije. To je jedan od onih recepata koji svakako morate probati.

Bez zaprške i brašna: Tri najbolja načina za zgušnjavanje variva +0





