Galerija 15 15 15 15 U mirnom selu Prozor kod Otočca, na rubu šume i s pogledom na prekrasnu rijeku Gacku, smjestila se kuća za odmor House Forest. Markantna, elegantna i s mirisom drva, idealno je utočište za one koji traže odmor koji će ih preporoditi. Na osami, a opet svega desetak minuta vožnje od svih sadržaja u Otočcu, ova drvena kućica nudi savršenu ravnotežu potpunog mira i praktičnosti, prirode i malih luksuza.

Kuća je uređena s puno pažnje i topline, a sastoji se od dvije udobne spavaće sobe, potpuno opremljene kuhinje s hladnjakom, pećnicom i svim potrebnim priborom, prostranog dnevnog boravka s TV-om ravnog ekrana i peći koja zimske dane čini čarobnima, kupaonice i lijepo uređene okućnice. Cijena noćenja ovisi o broju osoba, a na platformi Booking.com kreće se od 140 do 165 eura.

U sklopu kuće nalazi se i hidromasažna kada na otvorenom, savršena za opuštanje uz tišinu šume, cvrkut ptica, šum lišća i nezaboravne zvjezdane noći – u svako doba godine, a posebno zimi kada je vani ledeno. Ispred kuće nalazi se i uređeno dječje igralište koje će najmlađi obožavati.

Odmah pored kuće nalazi se i druga drvena kuća s dva apartmana, što smještaj čini pogodnim i za veće društvo ili obitelji koje putuju zajedno. Dodatno je dostupna i velika društvena prostorija s unutarnjim roštiljem, kaminom, centralnim grijanjem, projektorom, Wi-Fi mrežom i glazbenom opremom (uz dodatnu naknadu).

Goste ovdje najviše oduševljava apsolutni mir i tišina. Kuća je okružena prirodom, a prve susjedne kuće udaljene su 300 metara. Tišina, mir, i ritam prirode stvaraju osjećaj da ste puno dalje od svijeta. A ako vam što i zatreba, ili vam počne nedostajati civilizacija, Otočac je udaljen samo deset minuta automobilom.

