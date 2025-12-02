Galerija 2 2 2 2 Prije nekog vremena sarma Maje Jalšovec, koju mnogi poznaju kao nekadašnju natjecateljicu MasterChefa, digla je mnogo internetske prašine. I dok su neki sarmoljupci hvalili recept u kojem smjesa od ječma i mljevenog mesa slast duguje i jajetu i smjesi od poprženog luka i špeka, drugi su pak uzbuđeno pisali komentare kako to nije prava sarma.

Recept možete vidjeti ovdje , a tko voli žustre rasprave lako će naći i polemike oko toga što je burek, a što pita i koja su pravila pripreme francuske salate – po društvenim mrežama ih ima napretek 😊.

No kad je riječ o sarmi i spornom jajetu u smjesi, radiosarajevo.ba piše kako se dodavalo u smjesu i prije 70 godina. Na pitanje čemu to jaje služi, susjedi odgovaraju kako je razlog tome sočna i kompaktna smjesa koja se neće raspasti nakon dugog kuhanja. Recept iz jugoslavenske kuharice možete pronaći ovdje.

Škola kuhanja Postoji samo jedan način: Kako savršeno zarolati sarmu?

Prošle godine smo se pomnije pozabavili o tome što se u Lijepoj Našoj smatra pravom hrvatskom sarmom. Neki tvrde da meso za sarmu treba biti sjeckano, a drugi mljeveno. Jedni se kunu u smjesu na bazi pola količine svinjetine i junetine, dok drugi ne vole kombinirati crveno meso. Više o tome doznajte ovdje.

