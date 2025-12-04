Galerija 1 1 1 1

Kraljevina Tonga je otočni raj u Tihom oceanu koji broji 176 otoka i 107.000 stanovnika, većinom ribara, poljoprivrednika i zaposlenih u turizmu. Tonga je i jedina pacifička država koja nikada nije bila kolonizirana i s ponosom ističe da je nikada nisu zauzele strane sile. Kad je riječ o jezicima, dva su službena: engleski i tonganski, a potonji uopće nije jednostavan. Tonganski jezik ima brojne specifičnosti, a jedna od njih su različiti izrazi za brojenje. Primjerice, brojevi za kokosove orahe nisu isti kao oni za ribe.

Najteži ljudi

Stanovnici Tonge su svjetski prvaci, ali ne u sportu, nego u težini - prosječan muškarac na Tongi teži 99,4 kilograma, a žene 97,7 kilograma. O tome više možete pročitati ovdje . Tonganci su imali i najtežeg vladara u povijesti - kralj Taufa'ahau Tupou IV. težio je 208,7 kg, što potvrđuje i Guinnessova knjiga rekorda, sve dok nije smršavio i postao uzor zdravlja u zemlji.

Ide avion!

Tonga je i dom jedne od najneobičnijih zračnih luka na svijetu. Zračna luka otoka Lifuka, poznata kao zračna luka Salote Pilolevu ili zračna luka Ha'apai, smještena je 5 km sjeverno od glavnog grada Pangaija. Jedna od upečatljivijih značajki zračne luke je makadamska cesta koja presijeca pistu. Zaposlenici zračne luke zatvaraju promet na cesti kako ne bi došlo do nesreća. Nedjeljom zračna luka ne radi, baš kao i većina mjesta na otocima. Tongaško je društvo vrlo konzervativno i snažno religiozno. Ljudi strogo poštuju šabat, pa je nedjelja dan za odmor i odlazak u crkvu.

Dan odmora

U nedjelju gotovo nitko ne radi, osim ponekih hotela i resorta. Iako posjetitelji i stranci nisu prisiljeni činiti isto kao domaće stanovništvo, potiče ih se da prihvate sporiji tempo i poštuju nedjelju kao dan odmora. Svetost šabata uvrštena je i u ustav kraljevine, pa tako u zapisu iz 19. stoljeća stoji da nije dopušteno raditi na šabat: graditi kuće, kanue, obrađivati zemlju, ići u ribolov i slično; ali mogu se obavljati radnje vezane za bolesti ili nezgode. Tko prekrši zakon, plaća osam dolara, a za ponovljeni prekršaj šesnaest.

U novijoj verziji piše: "Šabat se mora držati svetim u Tongi i nitko ne smije obavljati svoj posao, zanimanje ili komercijalne aktivnosti osim ako je to dopušteno zakonom; svaki ugovor sklopljen ili potpisan toga dana je ništavan." Ta izmjena omogućila je iznimke za nužno potrebna zanimanja, primjerice turistička. A prema zakonu je važno obratiti pozornost i na oblačenje. Sunčanje u toplesu i golotinja na javnim mjestima su nezakoniti. Odbijete li platiti kaznu, mogli biste biti kažnjeni novčanom kaznom do 100 pa'anga ili kaznom zatvora do četiri mjeseca. Odvede li vas put u Tongu, ondje ćete među prvima dočekati dan, kao i novu godinu – zajedno sa Samoom, Tokelauom i Kiribatijem, a razlog tome je specifični položaj. Također, ova kraljevina je poprilično sigurna jer nema opasnih kopnenih životinja poput otrovnih zmija i pauka. Ipak, postoje komarci, stonoge, koralji te povremene meduze.

