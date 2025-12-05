Nova godina uvijek nosi onu posebnu energiju i priliku za novi početak, slavlje koje traje do jutra i trenutke koje pamtimo cijelu godinu. A kad se blagdanski šušur spoji s vrhunskim hotelima, wellness sadržajima, glazbom uživo i bogatom gastronomijom, doček postaje pravo malo putovanje samo po sebi. Na portalu Crno jaje pronašli smo zanimljive ponude za doček Nove godine koje vode vas u tri sasvim različita ambijenta: elegantne Križevce, vibrantni Zagreb i mediteranski Lošinj.

Kraljevski doček u srcu Križevaca: Hotel Kalnik 4*

Ako vas privlači ideja novogodišnjeg vikenda koji kombinira urbanu eleganciju, gourmet iskustvo i mir aktivnog odmora, potpuno obnovljeni Hotel Kalnik idealan je izbor. Ovaj moderni hotel, obnovljen 2025. godine, postao je novo vizualno i doživljajno središte Križevaca, grada poznatog po vinskoj tradiciji, povijesnim kurijama i planini Kalnik koja bdije nad cijelim krajem.

U premium paketu za doček 2026. očekuje vas vrhunska zabava uz Polo Band, gala večera uz neograničenu konzumaciju pića i iznimno bogat jelovnik, od delicija poput dalmatinske pašticade i Barun Trenk rolade do elegantnog izbora predjela, deserata i tradicionalnog čobanca u dva sata ujutro.

Užitak se nastavlja i sljedećih dana uz wellness zonu, fitness, rani check-in i kasni check-out, što gostima daje osjećaj pravog malog odmora. A nakon noći ispunjene glazbom i plesom, jutarnja šetnja gradskim ulicama ili kratki izlet do Kalnika savršen su način za reset u prvim satima nove godine. Istražite ponudu ovdje.

Zagrebačka elegancija i raskošna večera: Hotel Phoenix 4*

Za sve koji žele spojiti doček Nove godine s boravkom u glavnom gradu, Hotel Phoenix u Sesvetama nudi jedan od najimpresivnijih novogodišnjih programa u regiji. Ovaj romantični hotel s četiri zvjezdice poznat je po iznimnoj gastronomskoj ponudi i toploj atmosferi, a novogodišnja večera tradicionalno je spektakl.

Program uključuje večeru u više slijedova s vrhunskim hrvatskim sirevima, specijalitetima od mesa, nizu biranih priloga i bogatim slatkim stolom koji podsjeća na male slastičarske opere. U ponoć se nazdravlja pjenušcem, a cijelu večer prati show Ivana Martića Ivice i Zorice Andrijašević Donne s bendom.

Gostima je na raspolaganju i wellness & spa centar, što boravak pretvara u pravi mini city–break – jutrom uživate u bazenu i masažama, poslijepodne možete provesti u shoppingu ili šetnji centrom Zagreba, a večer završava slavljem koje traje do ranih sati. Phoenix je savršen izbor za parove i prijatelje koji žele dočekati 2026. u glamuroznijem tonu, ali bez formalnosti, u atmosferi koja je istodobno elegantna i topla. Istražite ponudu ovdje.

Mediteranski doček na Lošinju: Family Resort Hotel Manora 4*

Ako tražite nešto sasvim drugačije, daleko od zime i gradske vreve, otočni bijeg na Lošinj mogao bi biti najljepši način da uđete u novu godinu. Nerezine, smještene pod brdom Osoršćica i svega nekoliko minuta od mora, nude mirno okruženje koje zimi postaje meditativno, gotovo bajkovito.

Family Resort Hotel Manora 4* njeguje pravi obiteljski pristup, domaću kuhinju, toplu atmosferu i pažnju prema svim gostima. No za Novu godinu priprema posebno bogat program: svečanu večeru, buffet doručke do 13 sati, tematske menije, glazbu s DJ-em tri dana zaredom i wellness sadržaje poput bazena, sauna i popusta na masaže.

Ono što ovaj doček čini posebnim jest i ambijent, a nakon večernjeg partyja možete se uputiti u jutarnju šetnju prema Televrinu, najvišem vrhu otoka, odakle se pruža pogled na cijeli arhipelag. Lošinj zimi odiše svježinom, mirisom borova i posebnom tišinom koja umiruje i nadahnjuje. Istražite ponudu ovdje.

