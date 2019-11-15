Galerija 4 4 4 4 Dvorac Stara Sušica zasigurno je među ljepšim planinarskim domovima u Hrvatskoj, ako ne i najljepši, a kada ga se potpuno rastaurira neće imati ravnog i u svijetu. Nalazi se u šumi Gorskog kotara, nedaleko od Ravne Gore, na 800 metara nadmorske visine.

Dvorac je tijekom burne prošlosti mijenjao vlasnike, od grofa Lavala Nugeta do riječkih trgovaca Neuberger, a danas je u vlasništvu Grada Rijeke.

Planinarski dom ima 14 soba, kupaonice su zajedničke, a blagovaonica može primiti 110 ljudi. Otvoren je samo za grupe od 20 ljudi, kao što su primjerice tvrtke, udruge, klubovi i škole, uz prethodnu najavu i dogovor, a na poveznici možete doznati detalje . U dvorcu se mogu organizirati zimovanja, proljetni praznici ili ljetovanje.

Za dječje grupe animatori osmišljavaju zabavne sadržaje poput plesa, glazbenih događanja, proslava rođendana, društvenih igara, karnevala i drugih aktivnosti, a kuharice pripremaju goranske specijalitete. U prostorima dvorca Stara Sušica organiziraju se i stolarska radionica te mala planinarska škola.