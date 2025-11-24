Galerija 0 0 0 0 Jela na žlicu postaju sve poželjnije kako se temperature počinju spuštati u termometru. Ovaj tjedan kuhat ćemo baš takva jela.



Ponedjeljak bez mesa otvaramo s ukusnim varivom od kiselog kupusa i krumpira koji odlično zasićuje, a grije bolje od radijatora. Pripremit ćemo i fantastično varivo od graha, u kojem također nema ni komadića mesa.



Ako obožavate bundevu, obavezno pripremite kremasti rižoto s tim popularnim jesenskim plodom.



Za ljubitelje mesa tu je krepki gulaš od svinjetine, ali i tradicionalna sarma bez koje je teško zamisliti zimu u Hrvatskoj.

Ruska juha šči (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 24.11 – Juha od kiselog kupusa i krumpira

Jeste li ikada probali šči? Riječ je o ruskoj juhi od jednostavnih i cjenovno prihvatljivih sastojaka – uglavnom biljnog porijekla. Bazu juhe čini krumpir i kiseli kupus, a popularan je izbor u zimsko vrijeme. Kako se priprema, otkrijte ovdje.

Utorak, 25.11. – Tjestenina sa sirom iz jednog lonca

Tjestenina iz jednog lonca sjajna je ideja kada vam se jede nešto fino, a što možete brzo skuhati. Izuzev komadića kvalitetnog sira, sve ostale sastojke za ovo ukusno jelo već vjerojatno imate kod kuće.

Grčki gulaš od svinjetine (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 26.11. – Gulaš od svinjetine

Gulaš od svinjetine s limunom popularan je recept u Grčkoj – za pripremu se obično koriste pristupačniji komadi mesa poput vratine. Mediteranski štih mu, pak, daje origano i maslinovo ulje. Ovaj gulaš poslužuje se s pireom od krumpira, širokim rezancima ili kriškama domaćeg kruha i omiljenom salatom.

Četvrtak, 27.11. – Rižoto od bundeve

Ljubitelji rižota obavezno moraju isprobati ovu jesensko-zimsku kombinaciju s pečenom bučom , timijanom i parmezanom. Priprema je jednostavna, a okus – fantastičan.

Petak, 28.11. – Varivo od graha s pestom od badema

Ukusno varivo od graha može se napraviti i bez špeka, kobasica ili drugih suhomesnatih proizvoda. Ovo varivo od graha s čili papričicama i pestom od badema najbolji je dokaz.

Grah će imati najbolji okus ako skuhate sami – suhi grah. Ako želite jelo napraviti u najbržem kraćem roku upotrijebite već onaj kuhani iz konzerve.

Rižoto od buče (Foto: Getty Images)

Subota, 29.11. – Alpska zobena kaša

Bircher muesli poznati i kao švicarska zobena kaša naziv duguju svojem tvorcu, dr. Maximilianu Bircher-Benneru, švicarskom nutricionistu i liječniku koji je zobenu kašu osmislio oko 1900. godine kao ljekoviti obrok za svoje pacijente.



Originalan recept za zobenu kašu u međuvremenu se mijenjao i nadograđivao brojnim sastojcima poput sušenog voća, sjemenki i raznih zaslađivača. Evo kako se radi.

Nedjelja, 30.11. – Sarma

Kakva bi to bila zima bez dobre sarme? Ako nemate svoj recept iz obiteljske kuharice, zarolajte kiseli kupus s mješavinom iz ovog recepta .

7 recepata koji dokazuju da skromna i jednostavna jela mogu biti pun pogodak +2