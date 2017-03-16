Galerija 2 2 2 2 Fotografije otoka Migingo iz zraka izgledaju nestvarno. Riječ je o jednom od najnaseljenijih otoka na svijetu koji se prostire na tek 2000 četvornih metara u afričkom Viktorijinu jezeru, a na kojem živi oko tisuću stanovnika.



Ovaj je otok pokrenuo sukob između Kenije i Ugande jer ga obje zemlje smatraju svojim vlasništvom iako geografski pripada teritoriju Kenije.



Pretpostavlja se da su dva kenijska ribara Dalmas Tembo i George Kibebe bili prvi stanovnici ovoga otoka. Navodno su ga nastanili 1991. godine, iako je bio prekriven korovom, a po njemu su puzale mnogobrojne zmije.



Ugandski ribar Joseph Nsubuga svojedobno je ispričao kako je on službeno započeo naseljavanje na otok kad je stigao 2004. godine. Na Migingu tada nitko nije živio, a Nsubuga je pronašao tek jednu napuštenu kuću.

Migingo (Foto: Shutterstock)

S obzirom na to da u vodama oko Miginga ima mnogo riba, na njega su s vremenom preselili i ribari iz drugih afričkih zemalja poput Tanzanije. Na službenom popisu iz 2009. stoji da otok naseljava 131 osoba, iako su današnje brojke osmerostruko više.



Kuće se doslovno nalaze jedna na drugoj, a osim jednostavnih nastambi, na otoku se može naći četiri kafića, javna kuća i ljekarna.



Najbolje od svega, tik do Miginga nalazi se veći otok Usingo, koji je praktički nenaseljen. Stanovnici Miginga ne žele tamo živjeti jer ga navodno posjećuje demon, ali je i podložan čestim napadima pirata koji haraju ovim najvećim tropskim jezerom na svijetu.

