Gulaš od svinjetine s limunom grčki je specijalitet kojem mediteranski štih daju origano i maslinovo ulje. Koristite li svježi origano dodajte ga na kraju kuhanja, a suhi se dodaje ranije - desetak minuta prije kraja kako bi se razvile fine arome. Za pripremu možete koristiti pristupačnije komade mesa, kao što je primjerice vratina. Gulaš poslužite s pireom od krumpira, širokim rezancima ili kriškama domaćeg kruha i omiljenom salatom.

Gulaš od svinjetine - sastojci: 1 kg svinjetine (vratina)

30 g glatkog brašna

3 žlice ulja

2 glavice luka

1 češanj češnjaka

2 mrkve

2 žlice maslinova ulja

200 ml bijelog vina

sok od 2 limuna

500 ml temeljca

2 žlice senfa

1 žlica svježeg origana Gulaš od svinjetine - priprema: Zagrijte lonac na jakoj vatri i dodajte ulje. Narežite svinjetinu na komade od 2-3 cm, posolite, popaprite i uvaljajte u brašno. Promiješajte da meso bude potpuno prekriveno. Dodajte svinjetinu u lonac i dobro je propirjajte dok ne porumeni sa svih strana. Ocijedite meso kako biste uklonili višak ulja i odložite ga sa strane. U isti lonac dodajte maslinovo ulje. Grubo nasjeckajte luk, sitno nasjeckajte češnjak, a mrkvu narežite. Dodajte povrće u lonac i pirjajte 5-6 minuta, dok se ne karamelizira. Vratite meso u lonac, zalijte bijelim vinom i pustite da alkohol ispari. Dodajte limunov sok, senf i temeljac te dobro promiješajte. Poklopite i kuhajte na srednje laganoj vatri sat i pol do dva sata. Maknite s vatre, dodajte origano i promiješajte. Poslužite uz pire krumpir, maslinovo ulje, papar i kriške limuna.

