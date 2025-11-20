Juha od rajčice je odlično predjelo koju obožavaju sve generacije, a pogotovo u zimsko vrijeme. Ako želite povećati kalorijsku vrijednost te juhe, dodajte nešto tortellina punjenih sirom.
Upotrijebite li kupovne svježe tortelline cijelo jelo bit će gotovo za svega 15-ak minuta. Savršena je to ideja kada želite pojesti nešto toplo na žlicu, a nemate puno vremena za kuhanje.
Ako vam ostane višak juhe od rajčice i tortellina pohranite je u hladnjak u trajanju do tri dana i podgrijte po želji. Prilikom podgrijavanja juhe dodajte još nešto temeljca jer će tortellini upiti višak tekućine.
Juha od rajčice i tortellina - sastojci:
- 1 l povrtnog temeljca
- 1 konzerva sjeckane rajčice od 400 g
- 250 g kupovnih svježih tortellina od sira
- 60 g svježih listića špinata
- 1 čajna žličica mediteranske mješavine začina
- 1-2 češnja češnjaka
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
- naribani parmezana po želji za posluživanje
Juha od rajčice i tortellina - priprema:
- U loncu zagrijte nešto ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani češnjak – pirajte ga oko pola minute i pazite da vam ne izgori.
- Podlijte češnjak s temeljcem i dodajte nasjeckanu rajčicu iz konzerve. Poklopite lonac i pustite da juha zavrije.
- Kada juha zavrije dodajte tortelline i kuhajte prema uputama na pakiranju. Začinite sa solju, paprom i mediteranskom mješavinom začina.
- Pred kraj kuhanja dodajte svježi špinat i pustite ga par minuta da povene.
- Poslužite juhu od rajčice i tortellina s nešto naribanog parmezana po želji. Dobar tek!
