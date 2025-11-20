Juha od rajčice je odlično predjelo koju obožavaju sve generacije, a pogotovo u zimsko vrijeme. Ako želite povećati kalorijsku vrijednost te juhe, dodajte nešto tortellina punjenih sirom.



Upotrijebite li kupovne svježe tortelline cijelo jelo bit će gotovo za svega 15-ak minuta. Savršena je to ideja kada želite pojesti nešto toplo na žlicu, a nemate puno vremena za kuhanje.



Ako vam ostane višak juhe od rajčice i tortellina pohranite je u hladnjak u trajanju do tri dana i podgrijte po želji. Prilikom podgrijavanja juhe dodajte još nešto temeljca jer će tortellini upiti višak tekućine.

Juha od rajčice i tortellina - sastojci: 1 l povrtnog temeljca

1 konzerva sjeckane rajčice od 400 g

250 g kupovnih svježih tortellina od sira

60 g svježih listića špinata

1 čajna žličica mediteranske mješavine začina

1-2 češnja češnjaka

biljno ulje po želji

sol i papar po želji

naribani parmezana po želji za posluživanje Juha od rajčice i tortellina - priprema: U loncu zagrijte nešto ulja pa na njemu prepirjajte nasjeckani češnjak – pirajte ga oko pola minute i pazite da vam ne izgori. Podlijte češnjak s temeljcem i dodajte nasjeckanu rajčicu iz konzerve. Poklopite lonac i pustite da juha zavrije. Kada juha zavrije dodajte tortelline i kuhajte prema uputama na pakiranju. Začinite sa solju, paprom i mediteranskom mješavinom začina. Pred kraj kuhanja dodajte svježi špinat i pustite ga par minuta da povene. Poslužite juhu od rajčice i tortellina s nešto naribanog parmezana po želji. Dobar tek!

Juha ratnika: Popularno jelo iz kineskih restorana koje "nitko ne može skuhati sam" +0