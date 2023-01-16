Galerija 2 2 2 2 Nitko vas ne može spriječiti da iskoristite zahod usred noći. No nakon obavljanja nužde nemojte pustiti vodu u zahodu. Ili je to barem slučaj ako živite u unajmljenom stanu s tankim zidovima u Švicarskoj.



U većini pravilnika za najmoprimce u stambenim zgradama u Švicarskoj stoji da se treba poštovati kućni red te se ne smije uznemiravati susjede u periodu od 22 sata navečer do 7 sati ujutro.



Kućni red ovisi od zgrade do zgrade, a popis zabranjenih aktivnosti varira ovisno o debljini zidova u objektu, broju stanova i profilu stanara.

Na popisu zabranjenih aktivnosti mogu se naći mnogobrojne bučne aktivnosti – primjerice građevinski radovi, tulumi, sviranje instrumenta ili usisavanje. Živite li u zgradi s tankim zidovima, to može biti i puštanje vode u zahodu.



Na internetu kruže priče kako je to pravilo o zabrani puštanja vode u zahodu nakon 22 sati urbani mit koji nema mnogo veze sa stvarnošću, a pogotovo ako živite u stanu s više ljudi.

"Kad živite u stanu s više ljudi, morate pustiti vodu u zahodu, inače smrdi toliko da čak i muhe počnu kašljati", našalila se jedna od korisnica na online servisu za postavljanje pitanja Quora, koja živi u unajmljenom stanu u Švicarskoj te se nadovezala:



"U mojoj zgradi nije dopušteno slušati glasno glazbu nakon 21 sat, razgovarati na telefon osim u hitnim situacijama, proizvoditi bilo kakvu buku, zabijati čavle u zid, pustiti psa da glasno laje, uključiti perilicu rublja i slično. No pustiti vodu u zahodu je nužnost."



Popis zabranjenih aktivnosti u stambenoj zgradi obično je naveden u ugovorima o najmu stana, a najmoprimci su dužni potpisati ih i složiti se s njima prije nego što se usele. Na taj način nikoga se ne prisiljava da radi nešto s čime nije prethodno upoznat.



Najbolji način da se objasni situacija s puštanjem vode u zahodu u večernjim satima u Švicarskoj? Nije protuzakonito puštati vodu u zahodu, ali isto tako nije protuzakonito da agencija za iznajmljivanje stanova u ime vlasnika zgrade stavi takva ograničenja u ugovor o najmu i kazni najmoprimce koji se ne pridržavaju pravila, pogotovo u starijim zgradama.

