Pr (Foto: Danijel Pavlić)

Ujedno možete kao malo gdje drugo, osjetiti energiju prošlih stoljeća. Dolaskom u ovu regiju dotičete više lica kontinentalne Hrvatske – Moslavinu, Posavinu, Pounje, Slavoniju, Pokuplje, Turopolje, Banovinu i Kordun – svako sa svojim karakterom, bojom i pričom. U nastavku donosimo nekoliko različitih zanimljivosti i atrakcija koje najbolje opisuju raznolikost i posebnost ove regije – od prirodnih čuda i povijesnih simbola, do eno gastronomije koja je utisnula ovom kraju jedinstveni pečat.

Pr (Foto: Arhiv TZ SMŽ županije)

Slomljeni pejzaž – tišina koja vrišti

Na brdu Čukur, iznad Hrvatske Kostajnice, nalazi se jedno od najpotresnijih, ali i najdostojanstvenijih spomen-obilježja Domovinskog rata – Slomljeni pejzaž. Ovdje, gdje pogled puca na Pounje i dolinu Une, gdje priroda djeluje smirujuće, stoji stilizirana staklena leća – velika, napukla, propucana. Ona ne skriva ožiljak, već ga nosi kao podsjetnik. Ova monumentalna leća posvećena je Gordanu Ledereru, snimatelju i fotografu HRT-a, koji je upravo na ovom mjestu 10. kolovoza 1991. godine, tijekom snimanja hrvatskih vojnika, pogođen snajperskim hicem. Imao je samo 33 godine. Spomenik je postavljen 2015. godine, na 24. obljetnicu njegove smrti, a potpisuju ga kipar Petar Barišić i arhitektonski studio NFO.

Pr (Foto: Tomljenović)

Park-šuma Djed – prošećite prirodnim staništem kestenovog carstva

Iznad Kostajnice, na 205 metara nadmorske visine, prostire se park-šuma Djed – tiha, zelena oaza idealna za laganu šetnju, predah i pogled koji seže preko krošnji sve do Une. Šuma je još krajem 19. stoljeća pažljivo sađena pod vodstvom Davorina Trstenjaka, a danas je dom hrastu kitnjaku, grabovima, pitomom kestenu, i šišmišima. Na ovom području obitavaju dvije rijetke vrste: veliki potkovnjak i riđi šišmiš, čije su porodiljne kolonije zabilježene u tavanu kostajničke crkve. Oni su tihi čuvari ovog kraja, važni za ravnotežu ekosustava. Nekada je na samom vrhu brda stajala i utvrda iz 18. stoljeća. Danas su od nje ostali samo tragovi.

HRASTOVAČKA GORA – planinarite bez gužvi, na svega 45 min od Zagreba

Tražite li mjesto u blizini Zagreba gdje možete uživati u prirodi i zdravoj rekreaciji a da nije stalna gužva kao na popularnoj Medvednici? Dođite u Petrinju do koje imate 45 minuta vožnje automobilom, parkirajte se u blizini označenih staza, te krenite do Cepeliša do kojeg na 415 m vode markirane planinarske staze, a na vrhu se nalazi planinarski dom Matija Filjak.

Dom Matije Filjka (Foto: TZG Petrinje)

Jedna od staza s polazištem iz sela Hrastovica, vodi pokraj skijališta Vrelo koje je omiljeno okupljalište mještana. Preporuka – popnite se na predivan 17-metarski vidikovac s kojeg se pogled pruža sve do Zagreba. Hrastovačka gora čiji se obronci spuštaju do samoga grada, sjeverozapadni je izdanak Zrinske gore, jedne od najbogatijih regija po zalihama pitke vode i kestenovim šumama u Jugoistočnoj Europi. Do najvišeg vrha na 415 m gdje se nalazi Planinarski dom ‘Matija Filjak’, vode markirane planinarske staze.

Hrastovačka gora (Foto: TZG Petrinje)

PETRINJSKA ŠETNICA – JEDNA OD LJEPŠIH U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ

Petrinja ima vrlo atraktivnu kružnu pješačku stazu koja vodi šetače po različitim zelenim terenima i pravi je doprinos zdravom načinu života. Njezina puna dužina je 6,6 km, no šetači sami biraju rutu i time dužinu šetnice koju žele prijeći.

Pr (Foto: TZG Petrinje)

Od polazišta kod mosta na Petrinjčici u Gupčevoj ulici ide se nasipom, onda se penje na šumovite i vinorodne brežuljke s kojih se na više mjesta pruža lijepi panoramski pogled na grad i prolazi se pored nekoliko kulturno-povijesnih znamenitosti poput starih groblja sv. Roka i sv. Trojstva te spomenika poginulim hrvatskim braniteljima. Nedaleko od novog mosta, nekoliko je urbanih vila i secesijska zgrada gradske munjare iz 1912., godine koja je bila izvorom električne energije u prvoj polovici 20. stoljeća.Za obilazak šetnice valja pratiti žute oznake lista lipe srcolika oblika koji je prepoznatljiv vizualni simbol Petrinje kao maloga grada velikoga srca.

Pr (Foto: Explore Croatia)

Čigoč – selo roda

Ovaj biser hrvatske baštine smješten je na desnoj obali rijeke Save, uz riječni rukavac Tišina. Zbog velikog broja gnijezda na krovovima drvenih posavskih kuća, selo Čigoč je 1984. godine proglašeno Prvim Europskim selom roda. A da se rode vole najviše gnijezditi baš u Čigoču govoeri podatak da se tamo gnijezde u prosjeku čak do čak 3,8 mladih ptića po jednom paru!

Pr (Foto: Saša Pjanić)

Istražite Lonjsko polje – jedinstveni ekosustav Europe

Jedan od glavnih aduta Moslavine krije se osim u vinskoj priči, i u jedinstvenoj topografiji. Park prirode Lonjsko polje, smješten uz srednji tok Save, jedno je od najočuvanijih poplavnih područja Europe. U ovom jedinstvenom ekosustavu, sezonske poplave stvaraju pejzaže koji se neprestano mijenjaju i postaju utočište za stotine ptičjih vrsta, uključujući žličarke i rode.

Vidikovci (Foto: M. Mihaljevic)

Ljubitelji tradicije i nekih prošlih vremena, mogu navratiti u selo Čigoč, poznato kao prvo Europsko selo roda, gdje su gnijezda roda na krovovima postala zaštitni znak kao i simbol skladnog suživota čovjeka i prirode. Nedaleko je i Krapje, ljupko selo graditeljske baštine, koje se ponosi svojim drvenim kućama izgrađenima od hrasta lužnjaka, od kojih su neke stare više od dvije stotine godina.

Pr (Foto: TZG Kutine)

Okusi Moslavine: Moslavačka priča – nezaobilazna vikend destinacija za sve generacije

Smještena između vinograda, šume Gaj i mirnih ribnjaka, Moslavačka priča spaja udobnost i tradiciju u autentičnom moslavačkom okruženju. Drvene kuće obnovljene u izvornom stilu, opremljene starinskim namještajem i detaljima iz prošlih vremena, pružaju osjećaj doma uz sve pogodnosti suvremenog smještaja.

Pr (Foto: PR)

Na imanju vas očekuju i dva restorana – jedan uz jezero, drugi skriven u šumi – s jelovnikom temeljenim na moslavačkim i lovačkim specijalitetima, pripremljenima od lokalnih sastojaka. Naravno, sve uz čašu škrleta, vina koje ovdje ima poseban status.

Grozd Škrlet (Foto: pr/PR)

Ljubitelji aktivnosti mogu uživati u sportskim sadržajima, vožnji čamcem ili šetnji kroz šumu Gaj, gdje u prirodnom staništu obitavaju jeleni, košute i druge divlje životinje. Imanje je idealno za obiteljski odmor, team building ili svečane prigode, a u blizini se nalaze i zanimljive povijesne lokacije – Jelengrad, Košutgrad..

Moslavačka priča (Foto: pr/PR)

Drevna povijest u modernom ruhu – Natura Centar SMŽ

Centar NATURA SMŽ u Petrinji je neobično inovativno mjesto u kojem možete osjetiti, doživjeti i upoznati prirodu, fine strukture koje povezuju i omogućavaju kontinuitet života. Upoznat ćete različite biljne i životinjske vrste, saznati sve o Korijenovom sustavu, doznati kako izgleda sunčani sat, što je to 5 elemenata ili ruža vjetrova. Zamislite svijet pogledati očima vuka, ili šetnju kroz Panonsko more.

Centar Natura (Foto: Martina Hrupić)

Uz pomoć VR naočala, holograma, izložbi i stručnih vodiča, priroda postaje prava interaktivna bajka. Naučit ćete prepoznati tragove životinja, osjetiti dlaku vuka, vidjeti kako izgleda gnijezdo orla škanjca te osluhnuti kako medvjed šeta Banovinom ili kako je to izgledalo nekoć, kada je tu bilo Panonsko more.

Pr (Foto: Martina Hrupić)

Nazdravite škrletom i krenite u novi dan

Na sunčanim obroncima Moslavačke gore, vinogradi žive svoju stoljetnu priču. Ovdje se loza njeguje još od rimskog doba, a danas taj naslijeđeni dar čuvaju brojni mali vinari i obiteljska gospodarstva, s ljubavlju pretočeni u ono što zovemo – Moslavačka vinska cesta.

Moslavačka vinska cesta (Foto: TZG Kutine)

Kroz pitome krajolike, između sela, kleti i mirnih cesta koje mirišu na zemlju i grožđe, pruža se prilika da kušate ono po čemu je Moslavina najposebnija – autohtone sorte poput moslavca, dišeće ranine i ponosa regije – škrleta. Vino koje je nježno, mirisno, osvježavajuće – baš kao kraj iz kojeg dolazi. Uz kušanje, tu su domaći zalogaji, priče vinara, pogled na zeleno zlatne brežuljke, blizina Lonjskog polja i odmor za sva osjetila. Ne zaboravite i preukusne zalogaje koji su ovdje darežljivi, izdašni, ukusni, mekani i sočni.

Pr (Foto: Explore Croatia)

Advent u Kutini – blagdanska čarolija u srcu Moslavine

Od 29. studenoga 2025. do 9. siječnja 2026., Kutina se ponovno pretvara u bajkovitu zimsku pozornicu. Trg dr. Franje Tuđmana postaje središte jedne od najljepših božićnih priča kontinentalne Hrvatske – Adventa u Kutini. Posjetitelje očekuje otvoreno klizalište, mirisne fritule, kuhano moslavačko vino i bogat program za sve uzraste. Otvorenje 29. studenog od 16 sati donosi nastupe kutinskih mažoretkinja, dječjih skupina, plesnih studija, a ledenu pozornicu otvorit će zagrebačke Pahuljice. Najmlađe čekaju face painting, animacije i dolazak Sv. Nikole, dok večer završava nastupom MIACH.

Pr (Foto: TZ Grada Kutine)

Tijekom prosinca, program uključuje tematske predstave, radionice, disko na ledu, božićni sajam, žive jaslice, koncerte i zabavne programe za sve generacije. Vrhunac mjeseca je Dječji doček Nove godine, a zatim i veliki gradski doček uz King’s bend, vatromet i „uklizavanje“ u 2026. u grijanoj kupoli uz glazbu i bogatu gastro ponudu.

Pr (Foto: TZ Grada Kutine)

Doživite adventsku čaroliju između Lonjskog polja i moslavačkih vinograda, uz mirise i zvuke blagdana.

Vidimo se 29. studenog na Trgu dr. Franje Tuđmana!

Večer Škrleta i moslavačke kuhinje – slavlje vina i okusa tradicije

U srcu Popovače, 21. studenog, Moslavina će ponovno pokazati zašto je dom autentičnog užitka. Trinaestu godinu zaredom održava se "Večer Škrleta i moslavačke kuhinje" – manifestacija koja okuplja najbolje što ovaj kraj nudi: finu kapljicu domaćeg Škrleta, izdašna domaća jela, glazbeno opušteno druženje pod otvorenim nebom. Na Trgu II, ispred Doma kulture, posjetitelji će moći kušati vina lokalnih vinara, otkriti zaboravljene recepte Moslavine. Svi ste pozvani!

Pr (Foto: TZ Grada Popovače)

Pr (Foto: PR)