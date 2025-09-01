Ovaj rižoto od buče (ili tikve ili tikvica) savršeno je kremast i pun okusa. Spoj aromatičnog timijana, slatke pečene buče i parmezana stvara jelo koje je jednako prikladno za brzu večeru tijekom tjedna ili posebne prilike. Priprema je jednostavna, a rezultat - tanjur pun topline i mirisa domaće kuhinje.
Rižoto od tikve - sastojci:
- 500 g buče ili tikvice
- 3 žlice maslinovog ulja
- 50 g maslaca
- 1 luk, sitno nasjeckan
- 2 češnja češnjaka, protisnuta
- 5 grančica timijana, listovi, plus nekoliko grančica za ukras
- 225 g riže arborio
- 125 ml bijelog vina
- 800 ml vrućeg pilećeg ili povrtnog temeljca
- 25 g parmezana, sitno naribanog, plus dodatno za posluživanje
- sol
- papar
Rižoto od tikve - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Narežite tikvu na komade i posložite ih u lim za pečenje. Prelijte s 2 žlice ulja, posolite i popaprite. Pecite 25-30 minuta ili dok ne bude pečena i ne počne dobivati boju. Ostavite sa strane.
- Zagrijte preostalo maslinovo ulje i polovicu maslaca u velikoj tavi na srednje laganoj vatri i, nakon što se maslac otopi, pržite luk 6-8 minuta ili dok ne omekša, a zatim dodajte češnjak i timijan i pržite još 2 minute.
- Umiješajte rižu i ostavite da se pirja oko 3 minute, zatim ulijte vino i kuhajte 4-5 minuta ili dok se vino gotovo ne upije. Dodajte trećinu temeljca i pirjajte, miješajući, dok se temeljac gotovo u potpunosti ne upije. Ulijte još jednu trećinu temeljca i ponovite. S posljednjom trećinom temeljca dodajte sve pečene buče osim jedne šake i kuhajte dok riža ne omekša i temeljac gotovo u potpunosti ne upije. Ako se temeljac upio prije nego što se riža skuha, dodajte malo vode.
- Maknite s vatre, dodajte preostali maslac i parmezan te miješajte dok se ne otopi. Žlicom rasporedite u zdjelice i ukrasite pečenom tikvom, timijanom i dodanim parmezanom.
