Ovaj rižoto od buče (ili tikve ili tikvica) savršeno je kremast i pun okusa. Spoj aromatičnog timijana, slatke pečene buče i parmezana stvara jelo koje je jednako prikladno za brzu večeru tijekom tjedna ili posebne prilike. Priprema je jednostavna, a rezultat - tanjur pun topline i mirisa domaće kuhinje.

Rižoto od tikve - sastojci: 500 g buče ili tikvice

3 žlice maslinovog ulja

50 g maslaca

1 luk, sitno nasjeckan

2 češnja češnjaka, protisnuta

5 grančica timijana, listovi, plus nekoliko grančica za ukras

225 g riže arborio

125 ml bijelog vina

800 ml vrućeg pilećeg ili povrtnog temeljca

25 g parmezana, sitno naribanog, plus dodatno za posluživanje

sol

papar Rižoto od tikve - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Narežite tikvu na komade i posložite ih u lim za pečenje. Prelijte s 2 žlice ulja, posolite i popaprite. Pecite 25-30 minuta ili dok ne bude pečena i ne počne dobivati boju. Ostavite sa strane. Zagrijte preostalo maslinovo ulje i polovicu maslaca u velikoj tavi na srednje laganoj vatri i, nakon što se maslac otopi, pržite luk 6-8 minuta ili dok ne omekša, a zatim dodajte češnjak i timijan i pržite još 2 minute. Umiješajte rižu i ostavite da se pirja oko 3 minute, zatim ulijte vino i kuhajte 4-5 minuta ili dok se vino gotovo ne upije. Dodajte trećinu temeljca i pirjajte, miješajući, dok se temeljac gotovo u potpunosti ne upije. Ulijte još jednu trećinu temeljca i ponovite. S posljednjom trećinom temeljca dodajte sve pečene buče osim jedne šake i kuhajte dok riža ne omekša i temeljac gotovo u potpunosti ne upije. Ako se temeljac upio prije nego što se riža skuha, dodajte malo vode. Maknite s vatre, dodajte preostali maslac i parmezan te miješajte dok se ne otopi. Žlicom rasporedite u zdjelice i ukrasite pečenom tikvom, timijanom i dodanim parmezanom.

