Galerija 5 5 5 5 Na samom ulazu u Bokokotorski zaljev, uz mirno ribarsko selo Rose na poluotoku Luštica, nalazi se jedan od najzanimljivijih, dugo potpuno skrivenih vojnih objekata bivše Jugoslavije – podzemna baza za podmornice. Davno napušteno, ali i dalje obavijeno velom tajne, ovo mjesto sve više privlači urbane istraživače, ljubitelje povijesti i avanturiste najrazličitijih profila.

Tijekom 1970-ih godina, u jeku Hladnog rata, jugoslavenska je država ulagala ogromna sredstva u izgradnju tajnih vojnih baza – posvuda, pa tako i duž obale. Uz obalne baterije, skrivene vezove i podzemne bunkere, stvorena je i mreža potkopa – ukopanih tunela u koje su se mogle skloniti podmornice i manji ratni brodovi (Jugoslavenska ratna mornarica tada je raspolagala sa 16 podmornica).

I dok je baza na otoku Visu poznata i „razvikana“, malo je poznato da je i Crna Gora imala svoju mrežu podzemnih objekata. U Boki kotorskoj izgrađena su tri tunela – Rose, Rakite i Spilice – skrivena duboko u stijeni i gotovo nevidljiva iz zraka. A najimpresivniji među njima zasigurno je tunel Rose, iskopan duboko u masivima Luštice.

Lažne stijene

Tunel Rose, dugačak stotinjak metara, a širok približno osam, mogao je istovremeno primiti dvije podmornice. U njemu su se nalazili generatori za punjenje akumulatora, skladišta za mine i torpeda te mreža sporednih koridora koji vode prema unutrašnjosti poluotoka.

Ulaz u tunel bio je prekriven lažnim stijenama, postavljenima na metalne panele, kako bi iz zraka izgledao poput obične obalne litice. Tek kad biste se s mora sasvim približili, otkrio bi se pravokutni otvor koji uvodi u mark. Za razliku od ostalih tunela, Rose ima i cestovnu vezu – pristupni put i ulaz za teretna vozila, što ga čini pravom podzemnom bazom, a ne samo skrovištem.

Druga dva tunela – Rakite i Spilice – nalaze se istočno od mjesta Rose i ostali su u uporabi sve do početka 2000-ih. Služili su za smještaj manjih ratnih plovila, topovnjača i torpednih čamaca. Danas su u lošijem stanju, ali se i dalje formalno vode kao objekti Mornarice vojske Crne Gore. Dubina mora u njima kreće se od 3,5 do više od 5 metara, a tuneli ulaze stotinjak metara u stijenu – dovoljno da potpuno sakriju brod od pogleda.

Osim ovih ozbiljnijih potkopa, Jugoslavenska ratna mornarica imala je i niz strateški skrivenih vezova u Boki kotorskoj: jedan na Vitoglavu kod Risna, dva kod Perasta, jedan između rta Gospa od Anđela i Stoliva te još jedan izvan zaljeva, u blizini Bigove.

Nakon raspada Jugoslavije, tuneli su napušteni, i kako to na ovim prostorima već ide, opljačkani. Tunel Rose, s potopljenim molovima, išaran i hrđav, podsjeća na prizor iz kakvog filma o postapokalipsi. Početkom ovog tisućljeća nakratko je postao neobična pozornica za ljetni festival elektroničke glazbe Entrance.

Danas je Rose jedna tek polusablasna zanimljivost turističke ponude za posjetitelje Boke. Brojne brodske ture iz Kotora, Perasta i Herceg Novog vode turiste u istraživanje tunela i njegove gomile zaboravljenog betona koja je dramatičan kontrast mirnom primorskom mjestu, idiličnoj prirodi i lijepim plažama u njegovoj neposrednoj blizini.

