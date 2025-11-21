Galerija 1 1 1 1 "Ultra-prerađena hrana povezuje se sa štetnim utjecajem na svaki glavni organski sustav ljudskog tijela i predstavlja golemu prijetnju globalnom zdravlju“, piše Guardian o znanstvenim radovima objavljenima u časopisu The Lancet. Podaci otkrivaju da takva, nezdrava prehrana, potiče prejedanje, vodi do manjka nutrijenata u organizmu i povećava rizik od štetnih kemikalija i aditiva. Redovita konzumacija se povezuje sa slabijim zdravljem i nizom bolesti – među njima mogu biti pretilost, rak i depresija.

Stručnjaci još uvijek ne mogu točno uprijeti prstom u to što je štetno u takvoj hrani – je li riječ o količini masti, šećera i soli ili o konzervansima, emulgatorima i drugim aditivima koji se obično koriste u njihovoj proizvodnji.

"Dokazi snažno upućuju na to da ljudi nisu biološki prilagođeni za konzumaciju ultra-prerađene hrane koja se plasira na tržište zbog većeg profita korporacija. Prehrana se mijenja diljem svijeta i drastično potiskuje svježu i minimalno prerađenu hranu”, upozorava Monteiro, a stručnjaci pozivaju da se takva hrana uočljivo i jasno označi.

Nezdrava hrana - 3 (Foto: Shutterstock)

Najgori ultra-prerađeni proizvodi

1. Energetska pića

Iako se tvrdi da energetska pića poboljšavaju koncentraciju, redovita konzumacija tjera srce da radi brže i jače te može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, osobito kod djece i mladih.

2. Industrijski proizvedeni kruh

Uz osnovne sastojke (brašno, kvasac, sol i voda), nezdravi kruh obično sadrži aditive koji ubrzavaju proces proizvodnje i produljuju rok trajanja, poput emulgatora, konzervansa i šećera.

3. Nezdrave žitarice za doručak

Ako vaše žitarice sadrže aditive, konzervanse i bojila, onda vam ne čine ništa dobro. Osim toga, obrada žitarica smanjuje količinu vlakana i hranjivih tvari, a povećava se negativan utjecaj na krvni šećer i inzulin.

4. Hot-dog

Previše crvenog mesa može izazvati bolesti debelog crijeva, a ako je uz to i prerađeno te sadrži nitrate, velike količine zasićenih masti i soli, onda raste i rizik od srčanih bolesti i dijabetesa.

5. Lažno meso

Veganska hrana koja oponaša teksturu, okus i izgled mesa može biti puna kemije pa se savjetuje pomno čitanje deklaracija.

6. Pileći medaljoni (nuggets)

Udio mesa je obično nizak u ovom proizvodu, što znači da je udio proteina manji nego što očekujemo. Ostali sastojci uključuju škrob, ulje, glukozni sirup, stabilizatore i bojila, što rezultira visokim udjelom masti, šećera i soli.

7. Grickalice od prerađenog krumpira

Čips od krumpira u prahu, rafiniranih biljnih ulja, rižinog i pšeničnog brašna, emulgatora, soli i bojila nikako nije dobar izbor. Još ako sadrži i mononatrijev glutamat, hidrolizirane proteine i glukozni sirup tada se nikome ne preporučuje. Dodatan minus je što tijekom pripreme na visokim temperaturama mogu nastati kancerogeni spojevi.

